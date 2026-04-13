CGTN AMERICA & CCTV UN: Commemoration of 55th Anniversary of Ping-Pong Diplomacy Held in Beijing

WASHINGTON, 13 April 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV PBB merilis "Commemoration of 55th Anniversary of Ping-Pong Diplomacy Held in Beijing"

Acara peringatan perayaan Diplomasi Ping-Pong Tiongkok-AS ke-55 diadakan pada hari Jumat di Capital Indoor Stadium, Beijing.

Acara ini diselenggarakan oleh General Administration of Sport of China, China Media Group (CMG) dan Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries.

Dihadiri oleh lebih dari 500 peserta, termasuk perwakilan dari lembaga pemerintah, organisasi internasional, sektor olahraga dan media, dan delegasi pemuda dari kedua negara.

Presiden CMG, Shen Haixiong, menekankan bahwa CMG tetap berkomitmen untuk mendekatkan masyarakat Tiongkok dan AS melalui pertukaran dan kerja sama dan memajukan pembelajaran bersama. Memasuki awal baru di saat Tiongkok memulai periode Rencana Lima Tahun berikutnya, Shen menambahkan bahwa CMG siap bekerja sama dengan semua sektor untuk meneruskan semangat "Diplomasi Ping-Pong" dan berkontribusi dalam membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.

Jan Carol Berris adalah Wakil Presiden Komite Nasional Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok dan terlibat dalam pertukaran Ping-Pong 55 tahun lalu. Beliau berharap semangat saling menghargai dan persahabatan yang diwujudkan dalam "Diplomasi Ping-Pong" akan membantu membina hubungan bilateral yang kuat, stabil, dan saling menghormati yang melayani kepentingan masyarakat dari kedua negara dan berkontribusi pada perdamaian dan pembangunan global.

Petra Erika Gummesson Soerling, Presiden Federasi Tenis Meja Internasional, menggambarkan "Diplomasi Ping-Pong" sebagai tonggak sejarah olahraga tenis meja, dan berharap semangat ini dapat diteruskan untuk memperkuat persahabatan antar negara.

Dalam acara tersebut, mantan pemain tenis meja Liang Geliang, Zheng Minzhi, Connie Mae Sweeris, dan Judy Louise Hoarfrost berbagi kenangan tentang perjalanan bersejarah tenis meja yang menjembatani hubungan Tiongkok-AS lebih dari setengah abad lalu.

Film dokumenter CMG, "The Silver Ball: A Journey Beyond," resmi dirilis di acara tersebut. Film ini menggambarkan bagaimana olahraga dapat mendorong pertukaran antar masyarakat Tiongkok dan AS.

Upacara ini juga menandai peluncuran serangkaian kegiatan pertukaran olahraga pemuda Tiongkok-AS tahun 2026.

