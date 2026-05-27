Enlit Africa 2026 : Huawei lance une solution de sous-station intelligente pour l'Afrique subsaharienne

LE CAP, Afrique du Sud, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 20 mai, Huawei a accueilli le Southern Africa Electric Power Summit dans le cadre de l'Enlit Africa 2026, le principal rassemblement du continent pour les secteurs de l'électricité, de l'eau et de l'énergie. Sous le thème « Building Future Power Systems, Unleashing Surging Digital Intelligence Productivity » (Construire les systèmes électrique du futur, libérer la productivité de l'intelligence numérique), le sommet a rassemblé des leaders du secteur et des partenaires, dont Eskom en Afrique du Sud, BPA au Ghana, Transmission Company of Nigeria (TCN) et le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRE). Au cours du sommet, Huawei, avec ses partenaires, a dévoilé la solution de sous-station intelligente pour l'Afrique subsaharienne, conçue pour accélérer la transformation numérique de l'ensemble du secteur énergétique de la région.

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Lors de la séance plénière d'Enlit Africa 2026, Wang Guoyu, Vice-président de la division Electric Power Digitalization de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Advancing All Intelligence, Empowering the Future Power System » (Faire progresser toute l'intelligence, renforcer le réseau électrique du futur). Il a déclaré que le modèle de prosommation tourné vers l'avenir devenant le nouveau paradigme de la transition énergétique, le réseau électrique se trouve à un point critique, en pleine transition vers l'intelligence. La communication, la numérisation et l'IA redéfinissent les systèmes énergétiques de base. L'IA et les technologies numériques sont les principaux moteurs qui remodèlent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie, de la production à la distribution en passant par le transport. Huawei continuera d'apporter des capacités d'IA de pointe et des technologies de communication fiables aux scénarios énergétiques, aidant les services publics africains à franchir une nouvelle étape en matière d'intelligence.

Au cours du sommet, Huawei, en collaboration avec le CIGRE et Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd., a lancé la solution de sous-station électrique intelligente pour l'Afrique subsaharienne. Ce lancement souligne la volonté de Huawei de promouvoir la modernisation des sous-stations intelligentes à travers le continent par le biais de partenariats.

Plusieurs représentants de services publics africains ont également fait part de leur point de vue. « Cette solution intègre la vidéo intelligente, les algorithmes d'IA et les réseaux sans fil sécurisés pour remplacer quatre opérations manuelles clés par une automatisation intelligente : la surveillance, l'inspection, le relevé des compteurs et l'analyse », a déclaré un représentant. « Elle permet au personnel d'exploitation et de maintenance de la station de surveiller à distance l'ensemble de la station. Le temps d'inspection est passé de quelques jours à quelques minutes, et les coûts de main-d'œuvre pour l'exploitation et la maintenance ont été réduits de 70 %. Notre partenariat avec Huawei a doté pour la première fois notre réseau de transmission de capacités de détection numérique complètes, permettant de passer véritablement d'une réparation réactive à une alerte proactive. »

Après le sommet, Huawei, en collaboration avec le CIGRE et l'Alliance 450 MHz, a organisé une table ronde sur les réseaux sans fil privés et les réseaux de télécommunications électriques. Gösta Kallner, Président exécutif de l'Alliance 450 MHz, a souligné que le réseau sans fil privé des services publics, construit sur le spectre de 450 MHz, est devenu l'élément incontournable des opérations de réseau fiables et durables, grâce à sa large couverture, son écosystème diversifié et ses capacités d'évolution tournées vers l'avenir. Un représentant du CIGRE a ajouté, du point de vue de la normalisation internationale, qu'il est essentiel d'unifier le cadre technique et de partager les pratiques mondiales pour accélérer la transformation numérique des réseaux électriques. Tous les participants ont convenu qu'il était essentiel d'établir une base de communication omniprésente, sûre et efficace pour soutenir les nouveaux systèmes électriques et parvenir à un développement durable de l'électricité en Afrique.

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