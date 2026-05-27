Huawei เปิดตัวโซลูชันสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะในงาน Enlit Africa 2026 มุ่งขับเคลื่อนระบบพลังงานในภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารา
News provided byHuawei
27 May, 2026, 23:16 CST
เคปทาวน์, แอฟริกาใต้, 27 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา Huawei ได้จัดงานประชุมสุดยอดด้านพลังงานไฟฟ้าภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ ภายในมหกรรม Enlit Africa 2026 ซึ่งเป็นงานระดับภูมิภาคที่รวมผู้เชี่ยวชาญในแวดวงไฟฟ้า น้ำประปา และพลังงานไว้อย่างคับคั่ง การประชุมสุดยอดครั้งนี้มีขึ้นในธีม "Building Future Power Systems, Unleashing Surging Digital Intelligence Productivity" (มุ่งสร้างระบบพลังงานแห่งอนาคต พร้อมปลดล็อกศักยภาพสู่ยุคดิจิทัลอัจฉริยะ) โดยได้รับเกียรติจากบรรดาผู้นำและพันธมิตรในอุตสาหกรรมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ Eskom จากแอฟริกาใต้, BPA จากกานา, Transmission Company of Nigeria (TCN) และสภาระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ (CIGRE) นอกจากนี้ ไฮไลต์สำคัญภายในงานคือการที่ Huawei ได้จับมือกับพันธมิตร เปิดตัวโซลูชันสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะสำหรับภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารา ซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลให้กับอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ
ในการกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Enlit Africa 2026 นั้น คุณ Wang Guoyu รองประธานกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าดิจิทัลของ Huawei ได้แสดงทัศนะในหัวข้อ "Advancing All Intelligence, Empowering the Future Power System" ว่า ระบบไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญสู่ยุคอัจฉริยะ เนื่องจากโมเดล "prosumer" หรือผู้บริโภคที่สามารถผลิตพลังงานใช้เองได้ กำลังกลายมาเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแห่งอนาคต ปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามาพลิกโฉมระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักไปอย่างสิ้นเชิง โดย AI และเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นกุญแจสำคัญในการปรับโครงสร้างห่วงโซ่คุณค่าของทั้งอุตสาหกรรมพลังงาน ตั้งแต่กระบวนการผลิต ส่ง และจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ Huawei พร้อมมอบขีดความสามารถด้าน AI ที่ล้ำสมัย รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่เชื่อถือได้ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในภาคพลังงาน พร้อมร่วมขับเคลื่อนองค์กรสาธารณูปโภคในแอฟริกาให้ก้าวสู่ระบบอัจฉริยะยุคใหม่
นอกจากนี้ ภายในงานประชุมสุดยอดดังกล่าว Huawei ยังได้จับมือกับ CIGRE และบริษัท Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd. ร่วมกันเปิดตัวโซลูชันสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะสำหรับภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารา ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Huawei ในการผนึกกำลังกับพันธมิตร เพื่อเร่งยกระดับสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะทั่วทวีปแอฟริกา
ตัวแทนจากองค์กรสาธารณูปโภคหลายแห่งในแอฟริกาได้ร่วมแชร์มุมมอง โดยตัวแทนรายหนึ่งเปิดเผยว่า "โซลูชันนี้นำเทคโนโลยีวิดีโออัจฉริยะ อัลกอริทึม AI และระบบเครือข่ายไร้สายที่มีความปลอดภัยสูงมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานแบบเดิมที่ต้องใช้คนขับเคลื่อนใน 4 ส่วนหลัก ได้แก่ การเฝ้าระวัง ตรวจเช็กสภาพ จดมิเตอร์ และวิเคราะห์ผล ให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติที่มีความชาญฉลาด" และเสริมว่า "ระบบนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (O&M) สามารถมอนิเตอร์สถานีไฟฟ้าย่อยทั้งระบบได้จากระยะไกล ส่งผลให้ระยะเวลาในการตรวจเช็กระบบลดฮวบจากเดิมที่ต้องใช้เวลาหลายวันเหลือเพียงไม่กี่นาที อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนแรงงานด้าน O&M ได้ถึง 70% ความร่วมมือกับ Huawei ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าของเราได้รับการยกระดับด้วยระบบเซนเซอร์ดิจิทัล ซึ่งช่วยพลิกโฉมการทำงานจากการซ่อมบำรุงเชิงรับเมื่อเกิดความเสียหาย มาเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงรุก"
เมื่อการประชุมสุดยอดครั้งนี้ปิดฉากลง Huawei พร้อมด้วย CIGRE และกลุ่มพันธมิตร 450 MHz Alliance ได้ร่วมกันจัดการประชุมโต๊ะกลมในหัวข้อเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจและโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับระบบไฟฟ้า โดยในการประชุมดังกล่าว คุณ Gösta Kallner ประธานกรรมการบริหารของ 450 MHz Alliance ได้เน้นย้ำว่า เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจสำหรับระบบสาธารณูปโภคบนสเปกตรัม 450 MHz นั้น ได้กลายมาเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานของโครงข่ายไฟฟ้ามีความเสถียรและยั่งยืน ด้วยจุดเด่นในด้านพื้นที่สัญญาณที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง มีระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่รองรับอย่างหลากหลาย และพร้อมต่อยอดเพื่อรองรับอนาคต ขณะที่ตัวแทนจาก CIGRE ได้ให้มุมมองในมิติของการกำหนดมาตรฐานสากลว่า กรอบการทำงานด้านเทคนิคที่เป็นหนึ่งเดียวและการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานจริงจากทั่วโลก คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยเร่งให้โครงข่ายไฟฟ้าเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การวางรากฐานระบบสื่อสารด้านพลังงานไฟฟ้าที่ครอบคลุม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ และนำพาให้อุตสาหกรรมพลังงานในแอฟริกาเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://e.huawei.com/en/industries/grid/transmission-transformation-communication-network/smart-substation
