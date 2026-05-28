Enlit Africa 2026: Huawei Luncurkan Solusi "Intelligent Substation" untuk Afrika Sub-Sahara

Dalam sesi utama Enlit Africa 2026, Vice President, Electric Power Digitalization BU, Huawei, Wang Guoyu, menyampaikan presentasi bertajuk "Advancing All Intelligence, Empowering the Future Power System". Ia menilai, model prosumer—ketika konsumen ikut berperan sebagai produsen energi—akan menjadi paradigma baru dalam transisi energi global. Menurutnya, industri listrik kini memasuki fase penting menuju sistem yang semakin cerdas. Wang menjelaskan bahwa teknologi komunikasi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan (AI) tengah merombak sistem kelistrikan secara fundamental. AI dan teknologi digital kini mendorong transformasi rantai nilai industri listrik, mulai dari pembangkit listrik, transmisi, hingga distribusi energi. Huawei, lanjutnya, akan terus menghadirkan teknologi komunikasi yang andal dan kapabilitas AI mutakhir guna mendukung transformasi sistem kelistrikan di Afrika menuju era kecerdasan digital.

Dalam kesempatan tersebut, Huawei bersama CIGRE dan Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd. resmi meluncurkan Solusi Intelligent Power Substation untuk Afrika Sub-Sahara. Peluncuran solusi ini menegaskan komitmen Huawei dalam mempercepat modernisasi gardu induk cerdas melalui kolaborasi bersama mitra industri.

Sejumlah perwakilan perusahaan listrik di Afrika turut berbagi pengalaman tentang penerapan solusi tersebut. Salah satu perwakilan menyampaikan bahwa solusi ini mengintegrasikan video cerdas, algoritma AI, dan jaringan nirkabel yang aman untuk menggantikan empat proses manual dengan otomatisasi cerdas, yakni pemantauan, inspeksi, pembacaan meter, dan analisis. "Petugas lapangan dan pemeliharaan perangkat kini dapat memantau seluruh gardu induk dari jarak jauh. Waktu inspeksi juga berkurang dari hitungan hari menjadi hanya beberapa menit, sementara biaya tenaga kerja untuk operasional dan pemeliharaan turun hingga 70%. Bersama Huawei, untuk pertama kalinya, jaringan transmisi kami memiliki kemampuan pengindraan digital yang komprehensif sehingga mendukung peralihan dari metode reaktif menuju sistem peringatan dini yang proaktif," ujar perwakilan tersebut.

Setelah sesi utama, Huawei bersama CIGRE dan 450 MHz Alliance juga menggelar sesi diskusi mengenai jaringan nirkabel privat dan jaringan telekomunikasi untuk sistem kelistrikan. Menurut Executive Chairman, 450 MHz Alliance, Gösta Kallner, jaringan nirkabel privat berbasis spektrum 450 MHz kini menjadi fondasi penting yang menjaga keandalan dan keberlanjutan operasional jaringan listrik berkat cakupan luas, ekosistem yang beragam, dan kesiapan teknologi untuk pengembangan di masa depan. Perwakilan CIGRE menambahkan, dari perspektif standardisasi internasional, keberadaan kerangka teknologi yang seragam dan kerja sama global menjadi faktor penting yang mempercepat transformasi digital jaringan listrik. Seluruh peserta forum sepakat bahwa infrastruktur komunikasi kelistrikan yang luas, aman, dan efisien mendukung sistem kelistrikan generasi baru dan pembangunan energi berkelanjutan di Afrika.

