Enlit Africa 2026: Huawei lanza una solución de subestación inteligente para África subsahariana

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 20 de mayo, Huawei organizó la Cumbre de Energía Eléctrica del África Meridional en Enlit Africa 2026, el principal encuentro del continente para los sectores de energía eléctrica, agua y electricidad. A través del lema "Construyendo sistemas de energía del futuro, impulsando la productividad de la inteligencia digital", la cumbre sirvió como punto de reunión para los líderes y socios de la industria, entre ellos Eskom de Sudáfrica, BPA de Ghana, la Compañía de Transmisión de Nigeria (TCN) y el Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos (CIGRE). Durante la cumbre, Huawei, junto con sus socios, presentó la Solución de Subestaciones Inteligentes para África Subsahariana, diseñada para acelerar la transformación digital en el sector energético de la región.

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Durante la sesión plenaria de Enlit Africa 2026, Wang Guoyu, vicepresidente de la Unidad de Negocio de Digitalización de Energía Eléctrica de Huawei, pronunció un discurso titulado "Impulsando la inteligencia, potenciando el futuro del sistema eléctrico". Afirmó que, dado que el modelo prosumidor orientado al futuro se está convirtiendo en el nuevo paradigma para la transición energética, el sistema eléctrico se encuentra en un punto crítico, en plena transición hacia la inteligencia. La comunicación, la digitalización y la IA están redefiniendo los sistemas eléctricos centrales. La IA y las tecnologías digitales son los principales impulsores que están transformando toda la cadena de valor energética, desde la generación y la transmisión hasta la distribución. Huawei seguirá aportando capacidades de IA de vanguardia y tecnologías de comunicación fiables a los escenarios energéticos, ayudando a las empresas de servicios públicos africanas a avanzar hacia una nueva etapa de inteligencia.

Durante la celebración de la cumbre, Huawei, en colaboración con CIGRE y Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd., presentó la solución de subestaciones eléctricas inteligentes para el África subsahariana. Este lanzamiento subraya el compromiso de Huawei de impulsar la modernización de las subestaciones inteligentes en todo el continente mediante alianzas estratégicas.

Varios representantes de empresas de servicios públicos africanas también compartieron sus perspectivas. "Esta solución integra vídeo inteligente, algoritmos de IA y redes inalámbricas seguras para sustituir cuatro operaciones manuales clave por automatización inteligente: monitorización, inspección, lectura de contadores y análisis", comentó un representante. "Permite al personal de operación y mantenimiento de subestaciones monitorizar de forma remota toda la estación. El tiempo de inspección se ha reducido de días a minutos, y los costes laborales de operación y mantenimiento se han reducido en un 70%. Nuestra colaboración con Huawei ha dotado, por primera vez, a nuestra red de transmisión de capacidades integrales de detección digital, lo que permite un verdadero cambio de la reparación reactiva a la alerta proactiva".

Tras la cumbre, Huawei, junto con CIGRE y la Alianza de 450 MHz, organizó una mesa redonda sobre redes inalámbricas privadas y redes de telecomunicaciones eléctricas. Gösta Kallner, presidente ejecutivo de la Alianza de 450 MHz, destacó que la red inalámbrica privada de servicios públicos, construida sobre el espectro de 450 MHz, se ha convertido en la piedra angular para garantizar operaciones de red fiables y sostenibles, gracias a su amplia cobertura, su diverso ecosistema y sus capacidades de evolución preparadas para el futuro. Un representante de CIGRE añadió, desde la perspectiva de la estandarización internacional, que un marco técnico unificado y el intercambio de prácticas globales son fundamentales para acelerar la transformación digital de las redes eléctricas. Todos los participantes coincidieron en que establecer una base de comunicación eléctrica ubicua, segura y eficiente es esencial para respaldar los nuevos sistemas eléctricos y lograr un desarrollo energético sostenible en África.

Aprenda más en: https://e.huawei.com/en/industries/grid/transmission-transformation-communication-network/smart-substation

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