Enlit Africa 2026: Huawei uvádza riešenie inteligentnej rozvodne pre subsaharskú Afriku
News provided byHuawei
May 28, 2026, 13:32 ET
KAPSKÉ MESTO, Južná Afrika, 28. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Huawei usporiadala 20. mája samit o elektrickej energii v južnej Afrike v rámci konferencie Enlit Africa 2026. Ide o najvýznamnejšie stretnutie na kontinente pre sektory energetiky a vodného hospodárstva. V rámci témy „Budovanie budúcich energetických systémov, štart prudko rastúcej produktivity digitálnej inteligencie" sa na samite stretli lídri a partneri z odvetvia vrátane juhoafrickej spoločnosti Eskom, ghanskej spoločnosti BPA, nigérijskej spoločnosti Transmission Company (TCN) a Medzinárodnej rady pre veľké elektrické systémy (CIGRE). Počas samitu spoločnosť Huawei spolu so svojimi partnermi predstavila riešenie inteligentnej rozvodne pre subsaharskú Afriku, ktoré je navrhnuté tak, aby urýchlilo digitálnu transformáciu v celom energetickom priemysle regiónu.
Počas hlavného príhovoru konferencie Enlit Africa 2026 predniesol Wang Guoyu, viceprezident divízie digitalizácie elektrickej energie spoločnosti Huawei, prejav s názvom „Pokrok v každej inteligencii, posilnenie budúceho energetického systému". Uviedol, že model prozumenta orientovaný na budúcnosť sa stáva novou paradigmou energetickej transformácie a energetický systém sa nachádza v kritickom bode prechodu na inteligenciu. Komunikácia, digitalizácia a AI nanovo definujú základné energetické systémy. AI a digitálne technológie sú kľúčovými hnacími silami, ktoré menia celý hodnotový reťazec v energetickom priemysle, od výroby a prenosu až po distribúciu. Huawei bude naďalej prenášať špičkové schopnosti AI a spoľahlivé komunikačné technológie do energetických scenárov, čím podporí africké energetické spoločnosti pri ich prechode na novú úroveň inteligencie.
Počas samitu uviedla spoločnosť Huawei v spolupráci s CIGRE a Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd. riešenie inteligentnej rozvodne pre subsaharskú Afriku. Táto novinka podčiarkuje záväzok spoločnosti Huawei riadiť modernizáciu inteligentných rozvodní na celom kontinente prostredníctvom partnerstiev.
O svoje názory sa podelilo aj niekoľko zástupcov afrických energetických spoločností. „Toto riešenie integruje inteligentné video, algoritmy AI a zabezpečené bezdrôtové siete, vďaka ktorým nahradí štyri kľúčové manuálne operácie inteligentnou automatizáciou: monitorovanie, kontrolu, odpočet meradiel a analýzu," povedal zástupca. „Umožňuje personálu prevádzky a údržby rozvodne monitorovať celú stanicu na diaľku. Čas kontroly sa skrátil z dní na minúty a náklady na prácu v oblasti prevádzky a údržby sa znížili o 70 %. Naše partnerstvo so spoločnosťou Huawei po prvýkrát zabezpečilo našej prenosovej sieti komplexné digitálne senzorické funkcie, čo umožnilo skutočný prechod od reaktívnej opravy k proaktívnemu varovaniu."
Po samite zvolala spoločnosť Huawei spolu s CIGRE a alianciou 450 MHz okrúhly stôl na tému súkromných bezdrôtových sietí a energetických telekomunikačných sietí. Gösta Kallner, výkonný predseda aliancie 450 MHz, zdôraznil, že súkromná bezdrôtová sieť verejných služieb, postavená na spektre 450 MHz, sa stala základným kameňom pre zaistenie spoľahlivej a udržateľnej prevádzky siete vďaka širokému pokrytiu, rozmanitému ekosystému a možnostiam vývoja pripraveným na budúcnosť. Zástupca CIGRE dodal, že z hľadiska medzinárodnej normalizácie sú jednotný technický rámec a zdieľanie globálnych postupov kľúčové pre urýchlenie digitálnej transformácie elektrických sietí. Všetci účastníci sa zhodli, že vytvorenie všadeprítomnej, bezpečnej a efektívnej základne pre energetickú komunikáciu je zásadné pre podporu nových energetických systémov a dosiahnutie udržateľného rozvoja energetiky v Afrike.
Viac informácií: https://e.huawei.com/en/industries/grid/transmission-transformation-communication-network/smart-substation
