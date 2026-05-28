Enlit Africa 2026: Huawei uvádza riešenie inteligentnej rozvodne pre subsaharskú Afriku

Huawei

May 28, 2026, 13:32 ET

KAPSKÉ MESTO, Južná Afrika, 28. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Huawei usporiadala 20. mája samit o elektrickej energii v južnej Afrike v rámci konferencie Enlit Africa 2026. Ide o najvýznamnejšie stretnutie na kontinente pre sektory energetiky a vodného hospodárstva. V rámci témy „Budovanie budúcich energetických systémov, štart prudko rastúcej produktivity digitálnej inteligencie" sa na samite stretli lídri a partneri z odvetvia vrátane juhoafrickej spoločnosti Eskom, ghanskej spoločnosti BPA, nigérijskej spoločnosti Transmission Company (TCN) a Medzinárodnej rady pre veľké elektrické systémy (CIGRE). Počas samitu spoločnosť Huawei spolu so svojimi partnermi predstavila riešenie inteligentnej rozvodne pre subsaharskú Afriku, ktoré je navrhnuté tak, aby urýchlilo digitálnu transformáciu v celom energetickom priemysle regiónu.

Počas hlavného príhovoru konferencie Enlit Africa 2026 predniesol Wang Guoyu, viceprezident divízie digitalizácie elektrickej energie spoločnosti Huawei, prejav s názvom „Pokrok v každej inteligencii, posilnenie budúceho energetického systému". Uviedol, že model prozumenta orientovaný na budúcnosť sa stáva novou paradigmou energetickej transformácie a energetický systém sa nachádza v kritickom bode prechodu na inteligenciu. Komunikácia, digitalizácia a AI nanovo definujú základné energetické systémy. AI a digitálne technológie sú kľúčovými hnacími silami, ktoré menia celý hodnotový reťazec v energetickom priemysle, od výroby a prenosu až po distribúciu. Huawei bude naďalej prenášať špičkové schopnosti AI a spoľahlivé komunikačné technológie do energetických scenárov, čím podporí africké energetické spoločnosti pri ich prechode na novú úroveň inteligencie.

Počas samitu uviedla spoločnosť Huawei v spolupráci s CIGRE a Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd. riešenie inteligentnej rozvodne pre subsaharskú Afriku. Táto novinka podčiarkuje záväzok spoločnosti Huawei riadiť modernizáciu inteligentných rozvodní na celom kontinente prostredníctvom partnerstiev.

O svoje názory sa podelilo aj niekoľko zástupcov afrických energetických spoločností. „Toto riešenie integruje inteligentné video, algoritmy AI a zabezpečené bezdrôtové siete, vďaka ktorým nahradí štyri kľúčové manuálne operácie inteligentnou automatizáciou: monitorovanie, kontrolu, odpočet meradiel a analýzu," povedal zástupca. „Umožňuje personálu prevádzky a údržby rozvodne monitorovať celú stanicu na diaľku. Čas kontroly sa skrátil z dní na minúty a náklady na prácu v oblasti prevádzky a údržby sa znížili o 70 %. Naše partnerstvo so spoločnosťou Huawei po prvýkrát zabezpečilo našej prenosovej sieti komplexné digitálne senzorické funkcie, čo umožnilo skutočný prechod od reaktívnej opravy k proaktívnemu varovaniu."

Po samite zvolala spoločnosť Huawei spolu s CIGRE a alianciou 450 MHz okrúhly stôl na tému súkromných bezdrôtových sietí a energetických telekomunikačných sietí. Gösta Kallner, výkonný predseda aliancie 450 MHz, zdôraznil, že súkromná bezdrôtová sieť verejných služieb, postavená na spektre 450 MHz, sa stala základným kameňom pre zaistenie spoľahlivej a udržateľnej prevádzky siete vďaka širokému pokrytiu, rozmanitému ekosystému a možnostiam vývoja pripraveným na budúcnosť. Zástupca CIGRE dodal, že z hľadiska medzinárodnej normalizácie sú jednotný technický rámec a zdieľanie globálnych postupov kľúčové pre urýchlenie digitálnej transformácie elektrických sietí. Všetci účastníci sa zhodli, že vytvorenie všadeprítomnej, bezpečnej a efektívnej základne pre energetickú komunikáciu je zásadné pre podporu nových energetických systémov a dosiahnutie udržateľného rozvoja energetiky v Afrike.

Viac informácií:  https://e.huawei.com/en/industries/grid/transmission-transformation-communication-network/smart-substation

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2988465/photo.jpg

Enlit Africa 2026: Huawei, Sahra Altı Afrika için Akıllı Trafo Merkezi Çözümünü Piyasaya Sürdü

20 Mayıs'ta Huawei, kıtanın enerji, su ve elektrik sektörleri için en önemli buluşması olan Enlit Africa 2026 kapsamında Güney Afrika Elektrik...
Enlit Africa 2026: Huawei lancia una soluzione per sottostazioni intelligenti per l'Africa subsahariana

Il 20 maggio, Huawei ha ospitato il Southern Africa Electric Power Summit in occasione di Enlit Africa 2026, il principale incontro del continente...
