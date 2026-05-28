Enlit Africa 2026：Huawei、サハラ以南のアフリカ向けにインテリジェント変電所ソリューションを発表

南アフリカ共和国ケープタウン、2026年5月28日 /PRNewswire/ -- 5月20日、Huaweiは南部アフリカ電力サミットを、電力・水・エネルギー部門におけるアフリカ大陸最大の集会「Enlit Africa 2026」で開催しました。「将来の電力システム構築、高まるデジタル知能生産性の解放（Building Future Power Systems, Unleashing Surging Digital Intelligence Productivity）」をテーマに、このサミットには南アフリカの Eskom、ガーナの BPA、ナイジェリアの Transmission Company of Nigeria (TCN)、および International Council on Large Electric Systems (CIGRE) など、業界リーダーやパートナーが参加しました。サミット期間中、Huaweiはパートナーとともに、サハラ以南のアフリカ向けインテリジェント変電所ソリューションを発表し、地域全体の電力業界におけるデジタル変革を加速させることを目指しています。

Enlit Africa 2026の基調講演では、Huaweiの電力デジタル化BUの副社長 Wang Guoyu 氏が「すべての知能化を進め、未来の電力システムを支える（Advancing All Intelligence, Empowering the Future Power System）」と題したスピーチを行いました。同氏は、将来志向のプロシューマーモデルがエネルギートランジションの新たなパラダイムとして台頭する中で、電力システムはインテリジェンスへの転換という重要なポイントに立っていると述べました。通信、デジタル化、AIが基幹電力システムを再定義しつつあります。AIとデジタル技術は、発電・送電から配電に至るまで、電力バリューチェーン全体を再構築する重要な原動力となっています。Huaweiは最先端のAI機能と信頼性の高い通信技術を電力シナリオに提供し続け、アフリカの電力会社がインテリジェンスの新たな段階に移行するのを支援します。

サミット期間中、Huaweiは CIGRE および Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd. と共同で、サブサハラ・アフリカ向けインテリジェント変電所ソリューションを発表しました。今回の発表は、パートナーシップを通じて大陸全域でインテリジェント変電所のアップグレードを推進するというHuaweiのコミットメントを強調するものです。

また、アフリカの電力会社の代表者数名もそれぞれの見解を語りました。「このソリューションは、インテリジェントビデオ、AIアルゴリズム、セキュアなワイヤレスネットワークを統合し、4つの重要な手作業をインテリジェントオートメーションに置き換えます。それは、モニタリング、検査、検針、分析です」とある代表者は述べました。「変電所の運用・保守担当者は、変電所全体を遠隔監視できるようになります。検査時間は数日から数分に短縮され、運用・保守の人件費は70％削減されました。Huaweiとのパートナーシップにより、当社の送電ネットワークは初めて包括的なデジタルセンシング機能を備え、事後的な修理から予防的な警告への真の転換を可能にしました。」

サミットに続き、Huaweiは CIGRE および 450 MHz Alliance とともに、プライベートワイヤレスネットワークと電力通信ネットワークに関するラウンドテーブルを開催しました。450 MHz Allianceのエグゼクティブ・チェアマン Gösta Kallner 氏は、450 MHzの周波数帯を利用して構築されたユーティリティ・プライベート・ワイヤレス・ネットワークは、その広いカバレッジ、多様なエコシステム、未来に対応した進化機能により、信頼性が高く持続可能なグリッド運用を保証する礎となっていると強調しました。CIGREの代表者は、国際標準化の観点から、統一された技術的フレームワークとグローバルなプラクティスの共有が、送電網のデジタル変革を加速するために不可欠であると付け加えました。参加者全員が、ユビキタスで安全かつ効率的な電力通信基盤の確立が、新しい電力システムをサポートし、アフリカにおける持続可能な電力開発を達成するために不可欠であることに同意しました。

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SOURCE Huawei