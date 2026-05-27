Enlit Africa 2026: Huawei prezentuje inteligentne rozwiązanie dla stacji elektroenergetycznych dla Afryki Subsaharyjskiej

KAPSZTAD, Republika Południowej Afryki, 27 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- 20 maja firma Huawei zorganizowała Południowoafrykański Szczyt Energii Elektrycznej podczas targów Enlit Africa 2026 - najważniejszego na kontynencie wydarzenia dla sektorów energetyki, gospodarki wodnej i energii. Pod hasłem „Building Future Power Systems, Unleashing Surging Digital Intelligence Productivity" („Budowa systemów energetycznych przyszłości i uwalnianie potencjału gwałtownie rozwijającej się cyfrowej inteligencji") szczyt zgromadził liderów branży i partnerów, w tym południowoafrykański Eskom, ghańskie BPA, nigeryjskie Transmission Company of Nigeria (TCN) oraz Międzynarodową Radę Wielkich Sieci Elektroenergetycznych (CIGRE). Podczas wydarzenia firma Huawei wspólnie ze swoimi partnerami zaprezentowała inteligentne rozwiązanie dla stacji elektroenergetycznych przeznaczone dla Afryki Subsaharyjskiej, zaprojektowane w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej regionalnego sektora energetycznego.

Podczas sesji głównej Enlit Africa 2026 Wang Guoyu, wiceprezes działu Electric Power Digitalization BU firmy Huawei, wygłosił przemówienie zatytułowane „Advancing All Intelligence, Empowering the Future Power System" („Rozwijanie kompleksowych rozwiązań inteligentnych dla wsparcia systemu energetycznego przyszłości"). Stwierdził, że ukierunkowany na przyszłość model prosumencki staje się nowym paradygmatem transformacji energetycznej, a system energetyczny znajduje się obecnie w kluczowym momencie przejścia w kierunku inteligentnych rozwiązań. Łączność, cyfryzacja i sztuczna inteligencja redefiniują podstawowe systemy energetyczne. AI i technologie cyfrowe są kluczowymi czynnikami przekształcającymi cały łańcuch wartości energetyki - od wytwarzania i przesyłu po dystrybucję energii. Huawei będzie nadal dostarczać zaawansowane rozwiązania AI i niezawodne technologie komunikacyjne do zastosowań energetycznych, wspierając afrykańskie przedsiębiorstwa energetyczne w przechodzeniu do nowego etapu inteligentnego rozwoju.

Podczas szczytu Huawei, we współpracy z CIGRE oraz Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd., zaprezentował inteligentne rozwiązanie dla stacji elektroenergetycznych przeznaczone dla Afryki Subsaharyjskiej. Premiera ta podkreśla zaangażowanie Huawei w rozwój inteligentnych modernizacji stacji elektroenergetycznych na całym kontynencie poprzez współpracę partnerską.

Swoimi opiniami podzielili się również przedstawiciele afrykańskich przedsiębiorstw energetycznych. „To rozwiązanie łączy w sobie inteligentny monitoring wideo, algorytmy AI oraz bezpieczne sieci bezprzewodowe, zastępując cztery kluczowe operacje manualne inteligentną automatyzacją: monitoring, inspekcje, odczyt liczników i analizy - powiedział jeden z przedstawicieli. - Umożliwia ono personelowi odpowiedzialnemu za eksploatację i utrzymanie stacji zdalne monitorowanie całego obiektu. Czas inspekcji skrócono z dni do minut, a koszty pracy związane z utrzymaniem i eksploatacją zmniejszono o 70%. Nasza współpraca z Huawei po raz pierwszy wyposażyła naszą sieć przesyłową w kompleksowe funkcje cyfrowego monitorowania, umożliwiając rzeczywiste przejście od reaktywnych napraw do proaktywnego ostrzegania".

Po zakończeniu szczytu Huawei wspólnie z CIGRE i 450 MHz Alliance zorganizował debatę okrągłego stołu poświęconą prywatnym sieciom bezprzewodowym i telekomunikacyjnym sieciom energetycznym. Gösta Kallner, przewodniczący wykonawczy 450 MHz Alliance, podkreślił, że prywatna bezprzewodowa sieć dla sektora energetycznego oparta na paśmie 450 MHz stała się fundamentem zapewnienia niezawodnego i zrównoważonego funkcjonowania sieci energetycznych dzięki szerokiemu zasięgowi, zróżnicowanemu ekosystemowi i możliwościom dalszego rozwoju dostosowanym do przyszłych potrzeb. Przedstawiciel CIGRE dodał z perspektywy międzynarodowej standaryzacji, że jednolite ramy techniczne oraz wymiana globalnych doświadczeń mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia transformacji cyfrowej sieci elektroenergetycznych. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że stworzenie powszechnej, bezpiecznej i wydajnej infrastruktury komunikacyjnej dla energetyki jest niezbędne do wspierania nowych systemów energetycznych i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju energetyki w Afryce.

