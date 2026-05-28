Enlit Africa 2026 -- Huawei запускает интеллектуальное решение для подстанций для стран Африки к югу от Сахары

News provided by

Huawei

May 28, 2026, 13:36 ET

КЕЙПТАУН, Южная Африка, 28 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- 20 мая компания Huawei провела саммит Southern Africa Electric Power Summit в рамках Enlit Africa 2026 — главном форуме в области электроснабжения, водоснабжения и энергетики. Саммит был посвящен теме «Построение будущих энергетических систем, раскрытие стремительного роста производительности цифрового интеллекта». В нем приняли участие лидеры и партнеры отрасли, в том числе Eskom из Южной Африки, BPA из Ганы, Transmission Company of Nigeria (TCN) и Международный совет по крупным электрическим системам (CIGRE). В ходе саммита Huawei вместе со своими партнерами представила интеллектуальное решение для подстанций Intelligent Substation Solution для стран Африки к югу от Сахары, предназначенное для ускорения цифровой трансформации в энергетической отрасли региона.

Continue Reading
photo
photo

Во время основной сессии Enlit Africa 2026 Ван Гою (Wang Guoyu), вице-президент подразделения Huawei по цифровизации электроэнергетики, выступил с речью под названием «Развитие всеобщего искуственного интеллекта, расширение возможностей энергетической системы будущего». Он заявил, что ориентированная на будущее просьюмерская модель становится новой парадигмой энергетического перехода — энергосистема находится в критической точке, переходя к искуственному интеллекту. Коммуникации, цифровизация и ИИ переопределяют основные энергетические системы. ИИ и цифровые технологии являются ключевыми факторами, меняющими всю цепочку создания стоимости электроэнергии, от производства и передачи до распределения. Huawei продолжит внедрять передовые возможности ИИ и надежные коммуникационные технологии в сценарии энергоснабжения, помогая африканским коммунальным предприятиям в переходе на новый этап развития искусственного интеллекта.

Во время саммита Huawei в сотрудничестве с CIGRE и Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd., запустила интеллектуальное решение для электрических подстанций для стран Африки к югу от Сахары. Это подчеркивает приверженность Huawei интеллектуальной модернизации подстанций по всему континенту за счет создания партнерств.

Представители нескольких африканских коммунальных служб также поделились своим мнением. «Это решение объединяет в себе интеллектуальное видео, ИИ-алгоритмы и безопасные беспроводные сети для замены четырех ключевых ручных операций — мониторинга, осмотра, снятия показаний счетчиков и анализа — интеллектуальной автоматизацией», — сказал один из представителей. «Это позволяет персоналу по эксплуатации и техническому обслуживанию подстанции осуществлять дистанционный мониторинг всей станции. Время проверки сократилось с нескольких дней до нескольких минут, а затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание — на 70 %. Наше партнерство с Huawei впервые дало нам возможность проводить комплексное цифровое зондирование сети передач, что позволило перейти от аварийно-восстановительного ремонта к профилактике».

По итогам саммита компания Huawei совместно с CIGRE и 450 MHz Alliance провела круглый стол по вопросам частной беспроводной сети и сети электросвязи. Гёста Каллнер (Gösta Kallner), исполнительный председатель 450 MHz Alliance, подчеркнул, что частная беспроводная сеть для коммунальных предприятий, построенная на частоте 450 МГц, стала фундаментом для обеспечения надежной и устойчивой работы сети благодаря широкому охвату, разнообразной экосистеме и готовности к возможностям развития в будущем. Представитель CIGRE добавил, что с точки зрения международной стандартизации, единая техническая база и обмен мировыми практиками имеют решающее значение для ускорения цифровой трансформации электрических сетей. Все участники согласились с тем, что создание повсеместной, безопасной и эффективной основы для связи в области энергетики имеет важное значение для поддержки новых энергетических систем и достижения устойчивого развития энергетики в Африке.

Подробнее:  https://e.huawei.com/en/industries/grid/transmission-transformation-communication-network/smart-substation

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2988465/photo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Enlit Africa 2026: Huawei, Sahra Altı Afrika için Akıllı Trafo Merkezi Çözümünü Piyasaya Sürdü

Enlit Africa 2026: Huawei, Sahra Altı Afrika için Akıllı Trafo Merkezi Çözümünü Piyasaya Sürdü

20 Mayıs'ta Huawei, kıtanın enerji, su ve elektrik sektörleri için en önemli buluşması olan Enlit Africa 2026 kapsamında Güney Afrika Elektrik...
Enlit Africa 2026: Huawei lancia una soluzione per sottostazioni intelligenti per l'Africa subsahariana

Enlit Africa 2026: Huawei lancia una soluzione per sottostazioni intelligenti per l'Africa subsahariana

Il 20 maggio, Huawei ha ospitato il Southern Africa Electric Power Summit in occasione di Enlit Africa 2026, il principale incontro del continente...
More Releases From This Source

Explore

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Networks

Networks

Networks

Networks

News Releases in Similar Topics