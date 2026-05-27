Enlit Africa 2026: Huawei Lancar Penyelesaian Substesen Pintar untuk Sub-Sahara Afrika

CAPE TOWN, Afrika Selatan, 27 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 20 Mei, Huawei menganjurkan Sidang Kemuncak Kuasa Elektrik Afrika Selatan sempena Enlit Africa 2026 — perhimpunan utama benua ini bagi sektor kuasa, air dan tenaga. Bertemakan "Membina Sistem Kuasa Masa Depan, Memperkasa Produktiviti Kecerdasan Digital yang Pesat Berkembang", sidang kemuncak tersebut menghimpunkan pemimpin industri dan rakan strategik termasuk Eskom dari Afrika Selatan, BPA Ghana, Transmission Company of Nigeria (TCN) dan International Council on Large Electric Systems (CIGRE). Semasa sidang kemuncak itu, Huawei bersama rakan-rakannya memperkenalkan Penyelesaian Substesen Pintar untuk Sub-Sahara Afrika, yang direka bagi mempercepat transformasi digital industri tenaga di rantau ini.

Semasa sesi ucaptama Enlit Africa 2026, Naib Presiden Electric Power Digitalization BU Huawei, Wang Guoyu menyampaikan ucapan bertajuk "Advancing All Intelligence, Empowering the Future Power System (Memajukan Kecerdasan Menyeluruh, Memperkasa Sistem Kuasa Masa Depan)." Beliau berkata model prosumer berorientasikan masa depan kini menjadi paradigma baharu dalam peralihan tenaga, sekali gus meletakkan sistem tenaga pada titik kritikal menuju kecerdasan. Teknologi komunikasi, pendigitalan dan AI sedang mentakrif semula sistem tenaga teras, manakala AI dan teknologi digital menjadi pemacu utama yang membentuk semula keseluruhan rantaian nilai tenaga daripada penjanaan dan penghantaran hingga kepada pengagihan. Huawei akan terus membawa keupayaan AI termaju dan teknologi komunikasi yang boleh dipercayai ke dalam senario tenaga bagi membantu utiliti Afrika melangkah ke fasa baharu kecerdasan.

Semasa sidang kemuncak itu, Huawei dengan kerjasama CIGRE dan Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd. melancarkan Penyelesaian Substesen Kuasa Pintar untuk Sub-Sahara Afrika. Pelancaran tersebut menyerlahkan komitmen Huawei dalam memacu naik taraf pencawang pintar di seluruh benua menerusi perkongsian.

Beberapa wakil utiliti Afrika turut berkongsi pandangan mereka. "Penyelesaian ini mengintegrasikan video pintar, algoritma AI dan rangkaian tanpa wayar selamat untuk menggantikan empat operasi manual utama dengan automasi pintar: pemantauan, pemeriksaan, bacaan meter dan analisis," kata seorang wakil. "Ia membolehkan kakitangan O&M (operasi dan penyelenggaraan) pencawang memantau keseluruhan stesen dari jauh. Masa pemeriksaan telah dikurangkan daripada beberapa hari kepada beberapa minit, manakala kos tenaga kerja O&M berjaya dikurangkan sebanyak 70 peratus. Kerjasama kami dengan Huawei buat pertama kalinya melengkapkan rangkaian penghantaran kami dengan keupayaan penderiaan digital menyeluruh, membolehkan peralihan sebenar daripada pembaikan reaktif kepada amaran proaktif."

Selepas sidang kemuncak itu, Huawei bersama CIGRE dan 450 MHz Alliance turut menganjurkan sesi meja bulat mengenai rangkaian tanpa wayar persendirian dan rangkaian telekomunikasi tenaga. Pengerusi Eksekutif 450 MHz Alliance, Gösta Kallner menegaskan bahawa rangkaian tanpa wayar persendirian utiliti yang dibina berasaskan spektrum 450 MHz kini menjadi asas penting dalam memastikan operasi grid yang boleh dipercayai dan mampan, hasil liputan luas, ekosistem pelbagai dan keupayaan evolusi sedia masa depan. Wakil CIGRE pula menambah dari sudut standardisasi antarabangsa, rangka kerja teknikal bersatu dan perkongsian amalan global amat penting untuk mempercepat transformasi digital grid kuasa. Semua peserta bersetuju bahawa pembentukan asas komunikasi tenaga yang menyeluruh, selamat dan cekap merupakan elemen penting untuk menyokong sistem tenaga baharu dan mencapai pembangunan tenaga mampan di Afrika.

Maklumat lanjut: https://e.huawei.com/en/industries/grid/transmission-transformation-communication-network/smart-substation

SOURCE Huawei