Haier приглашает молодежный теннис и болельщиков на Roland-Garros 2026 с мероприятием Clay Court Open и Fans Club

ПАРИЖ, 4 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Haier, мировой бренд №1 крупной бытовой техники в течение 17 лет подряд, провел мероприятие Haier Fans Club 2 июня в La Faisanderie, Stade Français, Париж. Являясь официальным партнером Roland-Garros четвертый год подряд, бренд также организовал Haier Clay Court Open, молодежный теннисный турнир для лучших игроков в возрасте от 12 до 15 лет из Большого Парижа.

Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event

Талантливые юниоры из региона соревновались на грунте в формате, отражающем профессиональную игру. В захватывающем одиночном соревновании победили Виктор де Бюре (Victor de Bure) и Виктория Андрию (Victoria Andrieu), которые претендовали на титулы.

«Haier Clay Court Open предлагает топ-юниорам в Большом Париже соревновательный день на грунте и билеты на финал Ролан-Гаррос. Это прямой, значимый приз, и он устанавливает стандарт, который мы поддерживаем во всех наших спортивных партнерствах, — сказал Ван Мэйян (Wang Meiyan), вице-президент и бренд-директор Haier Group. — Учитывая четыре года нашего партнерства с Roland-Garros, Haier Fans Club является ключевой частью того, как мы участвуем в турнире. На Площади Согласия мы приносим тот же дух болельщикам по всему городу».

Haier Clay Court Open является частью программы Fans Club, которая отражает подход Haier к партнерству с Roland-Garros, создавая опыт, который выходит за рамки видимости бренда и создает прямую, ощутимую ценность для местных сообществ.

На протяжении всего турнира Roland-Garros 2026 компания Haier демонстрирует флагманский ассортимент умной бытовой техники на месте проведения турнира, включая холодильники, винные кулеры, посудомоечные машины, прачечные центры и умную кухонную технику. Представленные на выставке продукты представляют последнюю премиальную линейку Haier, давая посетителям практический взгляд на весь ассортимент. Выставка проходит в рамках более широкой программы знакомства с брендом на стадионе и в городе Париж в течение всего турнира.

Начиная с 3 июня, Haier организует временную инсталляцию на Площади Согласия, на которой будет представлена глобальная фотовыставка, демонстрирующая сообщества поклонников Haier со всего мира. Являясь официальным партнером как «Пари Сен-Жермен», так и «Ливерпуля», Haier также проводит интерактивные мероприятия для болельщиков на футбольную тематику, объединяя свои теннисные и футбольные партнерские отношения в одном месте в Париже.

Спорт представляет собой мощную стратегическую платформу для брендов, чтобы аутентично привлекать потребителей и воплощать в жизнь свою основную философию. Используя универсальные ценности совершенства, настойчивости и человеческого потенциала, спорт создает значимые эмоциональные связи, которые поднимают опыт бренда далеко за пределы традиционного маркетинга.

Эта философия лежит в основе долгосрочной стратегии спортивного маркетинга Haier. На протяжении более двух десятилетий компания Haier систематически создавала разнообразную мультиспортивную экосистему, охватывающую баскетбол, теннис, футбол, бадминтон, крикет, автоспорт, хоккей, волейбол и многое другое. Благодаря стратегическому партнерству с крупными мероприятиями, высокоэффективной активации бренда и устойчивым инициативам сообщества Haier развивает глубокие, аутентичные отношения с потребителями на глобальных и местных рынках.

Приводя бренд в соответствие с духом конкуренции и достижений, Haier укрепляет свое позиционирование как дальновидного, ориентированного на производительность бренда, который находит отклик у потребителей, стремящихся к совершенству во всех аспектах жизни.

Чтобы узнать больше об интересных спортивных мероприятиях от Haier посетите https://www.haier.com/global/.

О Haier Group

Haier Group, основанная в 1984 году, является ведущим мировым поставщиком решений для улучшения качества жизни и цифровой трансформации, руководствуясь целью «Больше творчества — больше возможностей». Компания создала 10 центров исследований и разработок, 35 индустриальных парков и 173 производственные площадки, а ее глобальная выручка в 2025 году достигла 59,8 млрд долларов США. Haier уже 8 лет подряд входит в топ-100 самых ценных мировых брендов по версии Kantar BrandZ. Кроме того, Haier на протяжении 17 лет подряд сохраняет первое место в мировом рейтинге брендов крупной бытовой техники по версии Euromonitor. Haier имеет 8 публичных компаний, а ее дочерняя компания Haier Smart Home входит в рейтинги Fortune Global 500 и Fortune World's Most Admired Companies.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2995015/image1.jpg

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