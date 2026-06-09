海爾攜手2026年法網， 打造紅土網球賽事與粉絲體驗活動

海爾集團副總裁、首席品牌官王梅艷表示：「海爾紅土網球公開賽為大巴黎地區優秀的青少年選手提供了難得的紅土實戰機會，賽事獲勝者還將獲贈法網決賽觀賽門票。這份獎品意義十足，也象徵著我們所有體育合作項目的準則。如今我們與法網的合作已邁入第四年，粉絲俱樂部已然成為品牌聯動賽事受眾的核心載體。我們也將這一互動模式延伸到巴黎協和廣場，讓全城網球愛好者都能參與其中，樂享賽事氛圍。」

海爾紅土網球公開賽是本次粉絲俱樂部活動的重要組成部分。在與法網的長期合作中，海爾始終跳出單向的品牌曝光思維，依托賽事打造沉浸式活動體驗，切實為當地社區創造價值，這也是雙方合作一貫秉持的核心理念。

2026年法網賽事期間，海爾將在賽場展區集中展出全系列高端智能家電旗艦產品，涵蓋冰箱、酒櫃、洗碗機、洗烘一體機以及各類智能廚電。到場觀眾可實地體驗最新高端家電成果。

自6月3日起，海爾在巴黎協和廣場搭建創意快閃裝置，同步開啟全球粉絲社群攝影展，與世界各地的海爾粉絲共享這一盛事。與此同時，作為巴黎聖日耳曼足球俱樂部和利物浦足球俱樂部的官方合作夥伴，海爾還在此特別打造足球主題互動體驗區，巧妙聯動網球、足球兩大體育IP，實現多元賽事資源的融合互通。

體育是品牌深度鏈接全球消費者、傳遞品牌內核的優質戰略載體。競技體育所承載的精益求精、堅韌拚搏、突破自我的精神內核，能夠搭建深度的情感紐帶，打造比傳統營銷模式更具溫度與影響力的品牌體驗。

這一發展理念，貫穿了海爾的長期體育營銷佈局。二十餘年來，海爾系統化搭建起覆蓋籃球、網球、足球、羽毛球、板球、賽車、曲棍球、排球等運動項目的多元體育合作生態。依托頂級賽事深度合作、特色線下品牌活動以及常態化公益社群，海爾在全球各地市場與消費者建立起深厚且真摯的情感聯結。

海爾持續以體育競技的進取精神賦能品牌發展，不斷夯實品牌定位，致力於打造面向未來、聚焦生活體驗的品牌，精準契合消費者對精緻生活、極致體驗的追求。

如需瞭解海爾更多體育主題活動詳情，可訪問海爾全球官網：https://www.haier.com/global/。

關於海爾集團

海爾集團創立於1984年，是全球領先的美好生活和數字化轉型解決方案服務商，致力於「以無界生態共創無限可能」。公司已建立10個研發中心、35個工業園區及173個製造中心，並於2025年實現598億美元全球營收。海爾連續8年入選「凱度BrandZ最具價值全球品牌100強」，連續17年穩居歐睿國際大型家用電器品牌第一。海爾旗下擁有8家上市公司，其子公司海爾智家同時入選《財富》世界500強及《財富》全球最受讚賞公司榜單。

SOURCE 海爾