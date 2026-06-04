Haier Membawa Tenis Belia dan Penglibatan Peminat ke Roland-Garros 2026 melalui Clay Court Open dan Acara Fans Club

PARIS, 4 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Haier, jenama perkakas rumah utama No.1 dunia selama 17 tahun berturut-turut, telah menganjurkan acara Haier Fans Club pada 2 Jun di La Faisanderie, Stade Français, Paris. Sebagai rakan rasmi Roland-Garros untuk tahun keempat berturut-turut, jenama itu turut menganjurkan Haier Clay Court Open, sebuah kejohanan tenis belia yang menghimpunkan pemain terbaik berusia antara 12 hingga 15 tahun dari rantau wilayah raya Paris.

Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event

Pemain-pemain muda berbakat dari rantau tersebut bersaing di gelanggang tanah liat dalam format yang menyerupai pertandingan profesional. Dalam saingan perseorangan yang sengit, Victor de Bure dan Victoria Andrieu muncul sebagai juara dan merangkul gelaran masing-masing.

"Haier Clay Court Open memberikan pemain muda terbaik di wilayah raya Paris peluang beraksi secara kompetitif di gelanggang tanah liat serta memenangi tiket ke perlawanan akhir Roland-Garros. Ia merupakan ganjaran yang jelas dan bermakna, dan mencerminkan standard yang kami pegang dalam semua kerjasama sukan kami," kata Wang Meiyan, Naib Presiden dan Ketua Pegawai Jenama Haier Group. "Selepas empat tahun menjalin kerjasama dengan Roland-Garros, Haier Fans Club menjadi komponen penting dalam cara kami berinteraksi dengan kejohanan ini. Di Place de la Concorde, kami membawa semangat yang sama kepada para peminat di seluruh bandar."

Haier Clay Court Open merupakan sebahagian daripada program Fans Club yang mencerminkan pendekatan Haier terhadap kerjasamanya dengan Roland-Garros, dengan membangunkan pengalaman yang melangkaui keterlihatan jenama semata-mata serta mewujudkan nilai langsung dan nyata kepada komuniti setempat.

Sepanjang Roland-Garros 2026, Haier mempamerkan rangkaian utama perkakas rumah pintar di lokasi kejohanan, termasuk peti sejuk, penyejuk wain, mesin pencuci pinggan mangkuk, pusat mendobi dan peralatan dapur pintar. Produk yang dipamerkan mewakili barisan premium terbaharu Haier dan memberi peluang kepada pengunjung untuk melihat serta mencuba keseluruhan rangkaian tersebut secara langsung. Pameran ini merupakan sebahagian daripada program pengalaman jenama yang lebih luas di seluruh stadium dan bandar Paris sepanjang kejohanan berlangsung.

Bermula 3 Jun, Haier turut mengadakan pemasangan sementara di Place de la Concorde, menampilkan pameran fotografi global yang mempamerkan komuniti peminat Haier dari seluruh dunia. Sebagai rakan rasmi Paris Saint-Germain dan Liverpool FC, Haier juga mengendalikan pengalaman interaktif bertemakan bola sepak di lokasi tersebut, sekali gus menghubungkan kerjasama tenis dan bola sepaknya di satu lokasi yang sama di Paris.

Sukan merupakan platform strategik yang berkuasa untuk jenama berinteraksi secara autentik dengan pengguna serta menghidupkan falsafah teras mereka. Dengan memanfaatkan nilai sejagat seperti kecemerlangan, ketabahan dan potensi insan, sukan mampu mewujudkan hubungan emosi yang bermakna serta meningkatkan pengalaman jenama jauh melangkaui pemasaran tradisional.

Falsafah ini menjadi tunjang kepada strategi pemasaran sukan jangka panjang Haier. Selama lebih dua dekad, Haier telah membangunkan ekosistem penglibatan pelbagai sukan yang merangkumi bola keranjang, tenis, bola sepak, badminton, kriket, sukan permotoran, hoki, bola tampar dan pelbagai lagi. Melalui kerjasama strategik dengan acara utama, aktivasi jenama berimpak tinggi dan inisiatif komuniti yang berterusan, Haier berjaya membina hubungan yang mendalam dan autentik dengan pengguna di pasaran global dan tempatan.

Dengan menyelaraskan jenama tersebut dengan semangat persaingan dan pencapaian, Haier mengukuhkan kedudukannya sebagai jenama gaya hidup yang berpandangan jauh dan berorientasikan prestasi, yang dekat dengan pengguna yang sentiasa berusaha mencapai kecemerlangan dalam setiap aspek kehidupan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara bertemakan sukan yang dianjurkan oleh Haier, sila layari https://www.haier.com/global/.

Latar Belakang Haier Group

Ditubuhkan pada tahun 1984, Haier Group merupakan penyedia global terkemuka bagi penyelesaian kehidupan yang lebih baik dan transformasi digital, dengan tujuan "More Creation, More Possibilities" (Lebih Banyak Ciptaan, Lebih Banyak Kemungkinan). Syarikat telah menubuhkan 10 pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D), 35 taman perindustrian dan 173 pusat pembuatan, serta mencatatkan hasil global sebanyak US$59.8 bilion pada tahun 2025. Haier turut tersenarai dalam 100 Jenama Global Paling Bernilai Kantar BrandZ selama lapan tahun berturut-turut. Selain itu, Haier telah menduduki kedudukan No.1 dalam kategori Euromonitor Global Major Appliances Brand selama 17 tahun berturut-turut. Haier mempunyai lapan syarikat tersenarai, manakala anak syarikatnya, Haier Smart Home, disenaraikan dalam Fortune Global 500 dan Fortune World's Most Admired Companies.

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