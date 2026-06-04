Haier Gelar Turnamen Tenis Remaja dan Program Interaksi Penggemar di Roland-Garros 2026 Lewat Clay Court Open dan Fans Club Event

Para atlet tenis muda berbakat bertanding di lapangan tanah liat dengan format yang menyerupai kompetisi tenis profesional. Dalam kategori pemain tunggal, Victor de Bure dan Victoria Andrieu berhasil keluar sebagai juara setelah melalui pertandingan yang sengit.

"Haier Clay Court Open memberikan kesempatan bagi pemain muda terbaik di kawasan Paris Raya untuk merasakan atmosfer kompetisi di lapangan tanah liat, serta memperoleh tiket final Roland-Garros. Meski terkesan sederhana, namun hadiah ini bermakna, sebab mencerminkan standar kami dalam setiap kemitraan di bidang olahraga," ujar Vice President dan Chief Brand Officer, Haier Group, Wang Meiyan. "Setelah empat tahun bermitra dengan Roland-Garros, Haier Fans Club menjadi bagian penting dari strategi Haier dalam turnamen tersebut. Melalui berbagai aktivitas di Place de la Concorde, kami menghadirkan semangat yang sama kepada para penggemar di seluruh Paris."

Haier Clay Court Open merupakan bagian dari program Haier Fans Club yang mencerminkan pendekatan Haier dalam kemitraannya dengan Roland-Garros. Program ini tidak hanya meningkatkan visibilitas merek Haier, namun juga memberikan manfaat nyata bagi komunitas lokal.

Selama Roland-Garros 2026 berlangsung, Haier menghadirkan berbagai produk smart home unggulannya di area turnamen, termasuk lemari es, wine cooler, mesin pencuci piring, pusat perawatan pakaian, dan smart kitchen. Produk-produk tersebut mewakili lini produk premium terbaru Haier. Dengan demikian, pengunjung dapat melihat dan mencoba langsung berbagai inovasi Haier. Pameran produk ini menjadi bagian dari rangkaian dari program aktivasi Haier yang berlangsung di area stadion maupun berbagai lokasi di Kota Paris sepanjang turnamen berlangsung.

Mulai 3 Juni, Haier juga menghadirkan instalasi pop-up di Place de la Concorde yang menampilkan pameran foto global dari komunitas penggemar Haier di berbagai negara. Sebagai mitra resmi klub sepak bola Paris Saint-Germain dan Liverpool FC, Haier turut menghadirkan berbagai aktivitas interaktif bertema sepak bola yang menghubungkan kemitraannya di dunia tenis dan sepak bola dalam satu lokasi di Paris.

Melalui olahraga, berbagai merek dapat menjalin hubungan yang lebih autentik dengan konsumen, serta mewujudkan nilai-nilai yang diusungnya. Sejumlah nilai universal seperti keunggulan, ketekunan, dan potensi manusia menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat ketimbang pendekatan pemasaran konvensional.

Filosofi tersebut menjadi fondasi strategi sports marketing Haier dalam jangka panjang. Selama lebih dari dua dekade, Haier membangun ekosistem kolaborasi di bidang olahraga yang mencakup berbagai cabang, seperti bola basket, tenis, sepak bola, bulu tangkis, kriket, balap otomotif, hoki, dan bola voli. Lewat kemitraan strategis dengan berbagai ajang olahraga bergengsi di dunia, aktivasi merek berskala besar, serta program komunitas yang berkelanjutan, Haier berhasil membangun hubungan yang erat dengan konsumen di pasar global dan lokal.

Dengan mengusung semangat berkompetisi dan berprestasi, Haier memperkuat posisinya sebagai merek gaya hidup yang progresif dan berorientasi pada performa, serta relevan bagi konsumen yang terus berupaya meraih keunggulan dalam berbagai aspek kehidupan.

Informasi lebih lanjut mengenai berbagai kegiatan Haier di bidang olahraga: https://www.haier.com/global/.

Tentang Haier Group

Berdiri pada 1984, Haier Group adalah perusahaan terkemuka di dunia yang mewujudkan kehidupan yang lebih baik melalui solusi transformasi digital dengan slogan "More Creation, More Possibilities". Haier memiliki 10 pusat riset dan pengembangan (R&D), 35 kawasan industri, serta 173 pabrik di berbagai negara, dan membukukan pendapatan global sebesar US$59,8 miliar pada 2025. Haier juga tercantum dalam daftar "Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands" selama delapan tahun berturut-turut. Selain itu, Haier mempertahankan posisi sebagai merek peralatan rumah tangga nomor satu dunia versi Euromonitor selama 17 tahun berturut-turut. Haier memiliki delapan perusahaan yang tercatat di bursa efek, termasuk Haier Smart Home yang tercantum dalam daftar "Fortune Global 500" dan "Fortune World's Most Admired Companies".

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