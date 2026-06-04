Haier mang quần vợt trẻ và các hoạt động gắn kết người hâm mộ đến Roland-Garros 2026 thông qua Haier Clay Court Open và sự kiện Fans Club

PARIS, ngày 5 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Haier, thương hiệu thiết bị gia dụng lớn số 1 thế giới trong 17 năm liên tiếp, đã tổ chức sự kiện Haier Fans Club vào ngày 2 tháng 6 tại La Faisanderie, Stade Français, Paris. Trong năm thứ tư liên tiếp là đối tác chính thức của Roland-Garros, thương hiệu này cũng tổ chức Haier Clay Court Open, giải quần vợt trẻ dành cho các tay vợt hàng đầu từ 12 đến 15 tuổi đến từ khu vực Đại Paris.

Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event

Các tay vợt trẻ tài năng trong khu vực đã tranh tài trên mặt sân đất nện theo thể thức tương tự quần vợt chuyên nghiệp. Sau những trận đấu đơn đầy kịch tính, Victor de Bure và Victoria Andrieu đã xuất sắc giành chiến thắng và lên ngôi vô địch.

"Haier Clay Court Open mang đến cho những tay vợt trẻ xuất sắc nhất tại khu vực Đại Paris một ngày thi đấu cạnh tranh trên sân đất nện cùng vé xem trận chung kết Roland-Garros. Đó là một phần thưởng ý nghĩa và thiết thực, đồng thời phản ánh tiêu chuẩn mà chúng tôi duy trì trong tất cả các hoạt động hợp tác thể thao", Wang Meiyan, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Thương hiệu của Haier Group cho biết. "Sau bốn năm hợp tác cùng Roland-Garros, Haier Fans Club đã trở thành một phần quan trọng trong cách chúng tôi kết nối với giải đấu. Tại Place de la Concorde, chúng tôi mang tinh thần đó đến với người hâm mộ trên khắp thành phố".

Haier Clay Court Open là một phần trong chương trình Fans Club, phản ánh cách tiếp cận của Haier đối với quan hệ hợp tác cùng Roland-Garros, xây dựng những trải nghiệm vượt ra ngoài việc tăng cường nhận diện thương hiệu và tạo ra giá trị trực tiếp và thiết thực cho cộng đồng địa phương.

Trong suốt mùa giải Roland-Garros 2026, Haier sẽ trưng bày các dòng thiết bị gia dụng thông minh chủ lực tại địa điểm tổ chức giải đấu, bao gồm tủ lạnh, tủ bảo quản rượu vang, máy rửa bát, trung tâm giặt sấy và các thiết bị nhà bếp thông minh. Các sản phẩm được trưng bày đại diện cho danh mục sản phẩm cao cấp mới nhất của Haier, mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm trực tiếp toàn bộ danh mục sản phẩm. Hoạt động trưng bày này diễn ra như một phần trong chương trình trải nghiệm thương hiệu quy mô lớn được triển khai tại sân vận động và trên khắp thành phố Paris trong thời gian diễn ra giải đấu.

Bắt đầu từ ngày 3 tháng 6, Haier sẽ tổ chức một không gian sắp đặt pop-up tại Place de la Concorde, với một triển lãm ảnh toàn cầu giới thiệu các cộng đồng người hâm mộ Haier từ khắp nơi trên thế giới. Là đối tác chính thức của cả Paris Saint-Germain và Liverpool FC, Haier cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm tương tác chủ đề bóng đá cho người hâm mộ tại địa điểm này, kết nối các mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quần vợt và bóng đá tại cùng một địa điểm ở Paris.

Thể thao đại diện cho một nền tảng chiến lược mạnh mẽ giúp các thương hiệu kết nối với người tiêu dùng một cách chân thực và hiện thực hóa những triết lý cốt lõi của mình. Thông qua việc khai thác các giá trị mang tính toàn cầu như sự xuất sắc, sự kiên trì và tiềm năng con người, thể thao tạo nên những kết nối cảm xúc có ý nghĩa, giúp nâng tầm trải nghiệm thương hiệu vượt xa các hoạt động tiếp thị truyền thống.

Triết lý này chính là trọng tâm cho chiến lược tiếp thị thể thao dài hạn của Haier. Trong hơn hai thập kỷ qua, Haier đã xây dựng một cách có hệ thống hệ sinh thái gắn kết đa môn thể thao, đa dạng bao gồm bóng rổ, quần vợt, bóng đá, cầu lông, cricket, đua xe thể thao, khúc côn cầu, bóng chuyền và nhiều môn thể thao khác. Thông qua các quan hệ đối tác chiến lược với những sự kiện lớn, các hoạt động kích hoạt thương hiệu có sức lan tỏa cao và những sáng kiến cộng đồng được duy trì lâu dài, Haier đã xây dựng các mối quan hệ sâu sắc và chân thực với người tiêu dùng trên cả thị trường toàn cầu lẫn địa phương.

Bằng cách gắn thương hiệu với tinh thần cạnh tranh và khát vọng thành công, Haier củng cố vị thế là một thương hiệu phong cách sống định hướng hiệu suất và hướng tới tương lai, tạo sự đồng điệu với những người tiêu dùng luôn theo đuổi sự xuất sắc trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

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Giới thiệu về Haier Group

Được thành lập vào năm 1984, Haier Group là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các giải pháp chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống, với sứ mệnh "Sáng tạo nhiều hơn, nhiều khả năng hơn". Công ty đã thiết lập 10 trung tâm R&D, 35 khu công nghiệp và 173 trung tâm sản xuất, đạt doanh thu toàn cầu 59,8 tỷ USD năm 2025. Haier được xếp hạng trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu của Kantar BrandZ suốt 8 năm liên tiếp. Ngoài ra, Haier đã giữ vị trí số 1 trong danh sách Thương hiệu thiết bị gia dụng lớn toàn cầu của Euromonitor trong 17 năm liên tiếp. Haier có 8 công ty niêm yết, trong đó công ty con Haier Smart Home được vinh danh trong Fortune Global 500 và Fortune World's Most Admired Companies (Danh sách những công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới của Fortune).

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