Společnost Haier přináší na Roland Garros 2026 tenis pro mládež a zapojení fanoušků prostřednictvím turnaje Clay Court Open a akce pro fanoušky
News provided byHaier
Jun 05, 2026, 05:37 ET
PAŘÍŽ, 5. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Haier, již 17 let po sobě světová jednička mezi značkami domácích spotřebičů, uspořádala 2. června v pařížském klubu La Faisanderie ve Stade Français akci Haier Fans Club. Jako oficiální partner Roland Garros již čtvrtým rokem v řadě značka také uspořádala Haier Clay Court Open (otevřený turnaj na antuce), tenisový turnaj pro mládež určený pro nejlepší hráče ve věku 12 až 15 let z pařížského regionu.
Talentovaní mladí hráči z regionu soutěžili na antuce ve formátu odrážejícím profesionální hru. V napínavé soutěži ve dvouhře zvítězili Victor de Bure a Victoria Andrieuová a získali tituly.
„Haier Clay Court Open nabízí špičkovým juniorským hráčům z okolí Paříže soutěžní den na antuce a vstupenky na finále Roland Garros. Jedná se o jasnou a smysluplnou odměnu, která nastavuje standard, který dodržujeme ve všech našich sportovních partnerstvích," uvedla Wang Meiyan, viceprezidentka a ředitelka pro značku skupiny Haier. „Po čtyřech letech našeho partnerství s Roland Garros je Haier Fans Club klíčovou součástí toho, jak se do turnaje zapojujeme. Na Place de la Concorde přinášíme stejného ducha fanouškům po celém městě."
Turnaj Haier Clay Court Open je součástí programu pro fanoušky, který odráží přístup společnosti Haier k partnerství s Roland Garros – vytváření zážitků, které přesahují pouhé zviditelnění značky a přinášejí přímou, hmatatelnou hodnotu pro místní komunity.
Během celého turnaje Roland Garros 2026 představuje společnost Haier na místě konání turnaje svou vlajkovou řadu chytrých domácích spotřebičů, včetně chladniček, vinoték, myček nádobí, praček a chytrých kuchyňských spotřebičů. Vystavené produkty představují nejnovější prémiovou řadu společnosti Haier a návštěvníkům umožňují praktický přehled celé řady. Prezentace probíhá v rámci širšího programu zážitků se značkou, který se po dobu trvání turnaje odehrává na stadionu i v Paříži.
Od 3. června uspořádá společnost Haier na Place de la Concorde dočasnou instalaci, jejíž součástí bude celosvětová výstava fotografií představující komunity fanoušků značky Haier z celého světa. Jako oficiální partner klubů Paris Saint-Germain i Liverpool FC pořádá Haier na místě také interaktivní zážitky pro fanoušky s fotbalovou tematikou, čímž propojuje svá partnerství v tenise a fotbale na jediném místě v Paříži.
Sport představuje pro značky silnou strategickou platformu, která jim umožňuje autenticky oslovit spotřebitele a vdechnout život jejich základní filozofii. Tím, že sport čerpá z univerzálních hodnot, jako je vynikající výkon, vytrvalost a lidský potenciál, vytváří smysluplné emocionální vazby, které posouvají zážitky se značkou daleko za hranice tradičního marketingu.
Tato filozofie tvoří jádro dlouhodobé strategie sportovního marketingu společnosti Haier. Již více než dvě desetiletí Haier systematicky buduje rozmanitý ekosystém zapojení napříč různými sporty, který zahrnuje basketbal, tenis, fotbal, badminton, kriket, motoristické sporty, hokej, volejbal a další. Prostřednictvím strategických partnerství s významnými akcemi, působivých aktivací značky a dlouhodobých komunitních iniciativ si Haier vybudoval hluboké a autentické vztahy se spotřebiteli na globálních i lokálních trzích.
Propojením značky s duchem soutěže a úspěchu posiluje Haier své postavení jako progresivní, na výkon orientované lifestylové značky, která rezonuje u spotřebitelů usilujících o dokonalost ve všech aspektech života.
Další zajímavé sportovní akce společnosti Haier najdete na stránkách https://www.haier.com/global/.
O skupině Haier
Skupina Haier, založená v roce 1984, je předním světovým poskytovatelem řešení pro lepší život a digitální transformaci, jejíž posláním je „Více tvořivosti, více možností". Společnost zřídila 10 výzkumných a vývojových center, 35 průmyslových parků a 173 výrobních závodů a v roce 2025 dosáhla celosvětových tržeb ve výši 59,8 miliardy USD. Haier se již 8 let v řadě umisťuje v žebříčku Kantar BrandZ Top 100 nejcennějších globálních značek. Kromě toho si Haier již 17 let v řadě drží první místo v žebříčku Světových značek velkých domácích spotřebičů od Euromonitoru. Haier má 8 kótovaných společností a její dceřiná společnost Haier Smart Home figuruje mezi podniky na žebříčku Fortune Global 500 a mezi Nejobdivovanějšími společnostmi světa u Fortune.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2995015/image1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2995016/image2.jpg
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