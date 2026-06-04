-Haier lleva el tenis juvenil y la participación de los aficionados a Roland-Garros 2026 con el Clay Court Open y el evento del Club de Fans

PARIS, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la marca líder mundial en electrodomésticos durante 17 años consecutivos, organizó el evento del Club de Fans de Haier el 2 de junio en La Faisanderie, Stade Français, París. Como socio oficial de Roland-Garros por cuarto año consecutivo, la marca también organizó el Haier Clay Court Open, un torneo de tenis juvenil para los mejores jugadores de entre 12 y 15 años de la región metropolitana de París.

Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event

Jóvenes tenistas de la región compitieron en tierra batida en un formato similar al del tenis profesional. En una emocionante competición individual, Victor de Bure y Victoria Andrieu se alzaron con la victoria y se coronaron campeones.

"El Haier Clay Court Open ofrece a los mejores jóvenes tenistas de la región metropolitana de París una jornada de competición en tierra batida y la posibilidad de acceder a una final de Roland-Garros. Es un premio sencillo y significativo, que marca la pauta que mantenemos en todas nuestras colaboraciones deportivas", declaró Wang Meiyan, vicepresidente y director de Marca del Grupo Haier. "Tras cuatro años de colaboración con Roland-Garros, el Club de Fans de Haier es una pieza clave en nuestra relación con el torneo. En la Plaza de la Concordia, llevamos ese mismo espíritu a los aficionados de toda la ciudad."

El Haier Clay Court Open forma parte de un programa de Club de Fans que refleja el enfoque de Haier en su colaboración con Roland-Garros, creando experiencias que van más allá de la visibilidad de la marca y generan valor directo y tangible para las comunidades locales.

Durante Roland-Garros 2026, Haier exhibe una gama insignia de electrodomésticos inteligentes en la sede del torneo, incluyendo refrigeradores, vinotecas, lavavajillas, centros de lavado y electrodomésticos de cocina inteligentes. Los productos expuestos representan la última línea premium de Haier, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer de primera mano toda la gama. Esta exhibición forma parte de un programa más amplio de experiencias de marca en el estadio y en la ciudad de París durante todo el torneo.

A partir del 3 de junio, Haier presentará una instalación temporal en la Plaza de la Concordia, con una exposición fotográfica global que muestra las comunidades de fans de Haier de todo el mundo. Como socio oficial del Paris Saint-Germain y del Liverpool FC, Haier también organiza experiencias interactivas para los fans con temática futbolística en el recinto, conectando sus colaboraciones con el tenis y el fútbol en un mismo lugar de París.

El deporte representa una poderosa plataforma estratégica para que las marcas conecten de forma auténtica con los consumidores y den vida a sus filosofías fundamentales. Al aprovechar los valores universales de excelencia, perseverancia y potencial humano, el deporte crea conexiones emocionales significativas que elevan la experiencia de marca mucho más allá del marketing tradicional.

Esta filosofía es la base de la estrategia de marketing deportivo a largo plazo de Haier. Durante más de dos décadas, Haier ha construido sistemáticamente un ecosistema diverso de participación en múltiples deportes, que abarca baloncesto, tenis, fútbol, bádminton, críquet, automovilismo, hockey, voleibol y más. Mediante alianzas estratégicas con grandes eventos, activaciones de marca de alto impacto e iniciativas comunitarias sostenidas, Haier ha cultivado relaciones profundas y auténticas con los consumidores en mercados globales y locales.

Al alinear la marca con el espíritu de la competencia y el logro, Haier fortalece su posicionamiento como una marca de estilo de vida innovadora y orientada al rendimiento que conecta con los consumidores que buscan la excelencia en todos los aspectos de la vida.

Para conocer más eventos deportivos interesantes de Haier, visite https://www.haier.com/global/.

Acerca de Haier Group

Fundado en 1984, Haier Group es un proveedor líder mundial de soluciones para mejorar la vida y la transformación digital, con el propósito de "Más creatividad, más posibilidades". La compañía cuenta con 10 centros de I+D, 35 parques industriales y 173 centros de fabricación, alcanzando una facturación global de 59.800 millones de dólares en 2025. Haier ha figurado en el ranking Kantar BrandZ Top 100 de las marcas globales más valiosas durante 8 años consecutivos. Además, ha ocupado el primer puesto en el ranking Euromonitor Global Major Appliances Brand durante 17 años consecutivos. Haier cuenta con 8 empresas cotizadas en bolsa, y su filial Haier Smart Home figura entre las Fortune Global 500 y las Fortune World's Most Admired Companies.

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