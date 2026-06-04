Haier จัดเต็มความมันส์ริมคอร์ต Roland-Garros 2026 เปิดศึกคอร์ตดินเยาวชน Clay Court Open พร้อมจัดอีเวนต์ Fans Club เอาใจแฟนเทนนิส
News provided byHaier
04 Jun, 2026, 20:51 CST
ปารีส, 4 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Haier แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันดับ 1 ของโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 17 เดินหน้าสร้างสีสันในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของศึกเทนนิสระดับโลก Roland-Garros ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการเนรมิตกิจกรรม Haier Fans Club ขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สโมสร La Faisanderie, Stade Français กรุงปารีส พร้อมกันนี้ยังได้เปิดฉากการแข่งขัน Haier Clay Court Open ทัวร์นาเมนต์ที่รวมตัวยอดนักหวดเยาวชนระดับท็อปอายุระหว่าง 12-15 ปี จากทั่วทั้งปารีสและปริมณฑลมาประชันฝีมือ
ภายในงาน เหล่าดาวรุ่งมากพรสวรรค์ต่างลงสนามดวลแร็กเก็ตกันอย่างเข้มข้นบนคอร์ตดิน ในรูปแบบการแข่งขันที่ถอดแบบมาจากทัวร์นาเมนต์ระดับอาชีพ โดยในแมตช์ประเภทเดี่ยวสุดตื่นเต้น ผลปรากฏว่า Victor de Bure และ Victoria Andrieu โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นจนคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองได้สำเร็จ
"การแข่งขัน Haier Clay Court Open เปิดโอกาสให้นักหวดรุ่นเยาว์ระดับท็อปในปารีสและปริมณฑลได้ลงสนามแข่งขันบนคอร์ตดินอย่างเต็มที่ แถมยังมีรางวัลใหญ่เป็นตั๋วเข้าชมการแข่งขัน Roland-Garros รอบชิงชนะเลิศอีกด้วย ซึ่งถือเป็นรางวัลที่เรียบง่าย ทว่ามีคุณค่าอย่างแท้จริง และยังเป็นเครื่องสะท้อนมาตรฐานที่เรายึดมั่นในการร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านกีฬาทุกประเภท" คุณ Wang Meiyan รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของ Haier Group กล่าว "ตลอดระยะเวลา 4 ปีในการเป็นพันธมิตรกับ Roland-Garros กิจกรรม Haier Fans Club ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมกับทัวร์นาเมนต์นี้ และเรายังได้นำสปิริตอันเต็มเปี่ยมดังกล่าวไปส่งต่อให้แก่แฟน ๆ ทั่วทั้งเมือง ณ Place de la Concorde อีกด้วย"
การแข่งขัน Haier Clay Court Open เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Fans Club ที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ Haier ในการเป็นพันธมิตรกับทัวร์นาเมนต์ Roland-Garros ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือกว่าแค่การสร้างการรับรู้แบรนด์ แต่เป็นการส่งมอบคุณค่าที่จับต้องได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นโดยตรง
ตลอดทัวร์นาเมนต์ Roland-Garros 2026 ทาง Haier ได้ยกทัพนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับแฟล็กชิปมาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น ตู้แช่ไวน์ เครื่องล้างจาน เครื่องซักและอบผ้า ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอัจฉริยะ โดยไลน์อัปที่นำมาโชว์ในครั้งนี้ล้วนเป็นสินค้าระดับพรีเมียมรุ่นล่าสุดของ Haier เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสและทดลองใช้งานจริงอย่างใกล้ชิด นับเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์แบบจัดเต็ม ทั้งภายในสนามแข่งขันและกระจายไปทั่วทุกมุมของกรุงปารีสตลอดช่วงเวลาการแข่งขัน
นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนเป็นต้นไป Haier เนรมิตป๊อปอัปสุดพิเศษ ณ Place de la Concorde โดยจะมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายระดับโลกที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของครอบครัวแฟนคลับ Haier จากทั่วทุกมุมโลก ยิ่งไปกว่านั้น ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของสองสโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่อย่าง Paris Saint-Germain และ Liverpool FC ทาง Haier ยังได้จัดกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟในธีมฟุตบอลให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุกในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งถือเป็นการผสานความร่วมมือด้านกีฬาทั้งเทนนิสและฟุตบอลเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวใจกลางกรุงปารีส
กีฬาถือเป็นแพลตฟอร์มกลยุทธ์อันทรงพลัง ที่ช่วยให้แบรนด์สร้างความผูกพันกับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งช่วยสะท้อนปรัชญาหลักขององค์กรให้เห็นเด่นชัด กีฬาขับเคลื่อนผ่านคุณค่าที่เป็นสากล ทั้งความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ความเพียรพยายาม และการปลดล็อกศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งเข้ามาสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่มีความหมาย ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ร่วมที่มีต่อแบรนด์ให้เหนือกว่าการทำการตลาดแบบเดิม ๆ
ปรัชญานี้คือหัวใจสำคัญในกลยุทธ์การตลาดกีฬาระยะยาวของ Haier โดยตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา Haier ได้เดินหน้าสร้างระบบนิเวศการมีส่วนร่วมในวงการกีฬาอย่างเป็นระบบและหลากหลาย ครอบคลุมทั้งบาสเกตบอล เทนนิส ฟุตบอล แบดมินตัน คริกเก็ต มอเตอร์สปอร์ต ฮอกกี้ วอลเลย์บอล และกีฬาประเภทอื่น ๆ ผ่านความร่วมมือทางกลยุทธ์กับทัวร์นาเมนต์ยักษ์ใหญ่ การจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ที่สร้างอิมแพคสูง ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ Haier สานสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งและจริงใจ ทั้งในตลาดโลกและระดับท้องถิ่น
Haier นำแบรนด์เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสปิริตของการแข่งขันและความสำเร็จในโลกกีฬา ช่วยตอกย้ำจุดยืนในฐานะแบรนด์ไลฟ์สไตล์มากวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกแง่มุมของชีวิตได้อย่างลงตัว
ติดตามกิจกรรมและสัมผัสความตื่นเต้นในโลกอีเวนต์กีฬาจาก Haier ได้ที่ https://www.haier.com/global/
เกี่ยวกับ Haier Group
Haier Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการ "สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น สร้างความเป็นไปได้มากขึ้น" (More Creation, More Possibilities) บริษัทได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา 10 แห่ง สวนอุตสาหกรรม 35 แห่ง และศูนย์การผลิต 173 แห่ง โดยมีรายได้ทั่วโลกถึง 5.98 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ทั้งนี้ Haier ได้รับการจัดอันดับให้ติดในรายชื่อ Kantar BrandZ Top 100 ในฐานะแบรนด์ระดับโลกที่มีมูลค่าสูงสุด (Most Valuable Global Brands) ติดต่อกัน 8 ปีซ้อน นอกจากนี้ Haier ยังครองตำแหน่งอันดับ 1 ในกลุ่มแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักระดับโลกของ Euromonitor ติดต่อกัน 17 ปี Haier มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่ง โดยมีบริษัทในเครือคือ Haier Smart Home ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Fortune Global 500 และ Fortune World's Most Admired Companies
SOURCE Haier
Share this article