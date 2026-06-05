하이얼, 클레이 코트 오픈 및 팬스 클럽 이벤트로 롤랑가로스 2026에 청소년 테니스와 팬 참여 선보여

파리, 2026년 6월 5일 /PRNewswire/ -- 17년 연속 세계 주요 가전제품 1위 브랜드 하이얼(Haier)이 6월 2일 파리 스타드 프랑세(Stade Français)의 라 페장드리(La Faisanderie)에서 하이얼 팬스 클럽(Haier Fans Club) 행사를 개최했다. 4년 연속 롤랑가로스 공식 파트너로서 이 브랜드는 또한 그레이터 파리 지역의 12세에서 15세 사이 최고 선수들을 위한 청소년 테니스 토너먼트인 하이얼 클레이 코트 오픈(Haier Clay Court Open)을 개최했다.

이 지역의 재능 있는 주니어 선수들이 프로 경기를 그대로 반영한 형식으로 클레이 코트에서 경쟁했다. 스릴 넘치는 단식 경기에서 빅토르 드 뷔르(Victor de Bure)와 빅토리아 앙드리외(Victoria Andrieu)가 우승하며 타이틀을 차지했다.

Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event

하이얼 그룹의 왕 메이옌(Wang Meiyan) 부사장 겸 최고 브랜드 책임자는 "하이얼 클레이 코트 오픈은 그레이터 파리의 최고 주니어 선수들에게 클레이 코트에서의 경쟁적인 하루와 롤랑가로스 결승전 티켓을 제공한다. 이는 직접적이고 의미 있는 상이며, 우리가 모든 스포츠 파트너십에서 유지하는 기준을 설정하는 것이다"고 말했다. 이어 "롤랑가로스와의 파트너십 4년째에 하이얼 팬스 클럽은 우리가 토너먼트와 교류하는 방식의 핵심 부분이다. 콩코르드 광장에서 우리는 도시 전역의 팬들에게 이 동일한 정신을 전달한다"고 덧붙였다.

하이얼 클레이 코트 오픈은 하이얼의 롤랑가로스 파트너십에 대한 접근법, 즉 브랜드 가시성을 넘어 지역 사회에 직접적이고 실질적인 가치를 창출하는 경험을 구축하는 것을 반영하는 팬스 클럽 프로그램의 일환이다.

롤랑가로스 2026 전반에 걸쳐 하이얼은 냉장고, 와인 냉장고, 식기 세척기, 세탁 센터, 스마트 주방 가전을 포함한 플래그십 스마트 홈 가전 라인업을 토너먼트 행사장에서 선보이고 있다. 전시된 제품들은 하이얼의 최신 프리미엄 라인업을 대표해 방문객들에게 전체 라인업을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공한다. 이 쇼케이스는 토너먼트 기간 동안 경기장과 파리 시내 전반에 걸친 더 광범위한 브랜드 경험 프로그램의 일환으로 운영된다.

6월 3일부터 하이얼은 콩코르드 광장(Place de la Concorde)에 팝업 설치물을 마련해 전 세계 하이얼 팬 커뮤니티를 선보이는 글로벌 사진 전시회를 개최한다. 파리 생제르맹(Paris Saint-Germain)과 리버풀 FC(Liverpool FC) 모두의 공식 파트너로서 하이얼은 또한 현장에서 축구 테마 인터랙티브 팬 경험을 운영해 파리의 한 장소에서 테니스와 축구 파트너십을 연결한다.

스포츠는 브랜드들이 진정성 있게 소비자와 교류하고 핵심 철학을 실현하는 강력한 전략적 플랫폼을 나타낸다. 탁월함, 인내, 인간 잠재력이라는 보편적인 가치를 활용해 스포츠는 전통적인 마케팅을 훨씬 넘어 브랜드 경험을 높이는 의미 있는 감정적 연결을 만들어낸다.

이 철학은 하이얼의 장기 스포츠 마케팅 전략의 핵심에 있다. 20년 이상 하이얼은 농구, 테니스, 축구, 배드민턴, 크리켓, 모터스포츠, 하키, 배구 및 그 이상을 아우르는 다양하고 다종목 참여 생태계를 체계적으로 구축해 왔다. 주요 이벤트와의 전략적 파트너십, 영향력 있는 브랜드 활동, 지속적인 커뮤니티 이니셔티브를 통해 하이얼은 글로벌 및 현지 시장 전반에서 소비자들과 깊고 진정성 있는 관계를 구축해 왔다.

브랜드를 경쟁과 성취의 정신과 일치시킴으로써 하이얼은 삶의 모든 측면에서 탁월함을 추구하는 소비자들과 공명하는 미래 지향적이고 성과 중심적인 라이프스타일 브랜드라는 입지를 강화한다.

하이얼의 더 많은 스포츠 테마 이벤트는 https://www.haier.com/global/에서 확인할 수 있다.

하이얼 그룹 소개

1984년에 설립된 하이얼 그룹(Haier Group)은 '더 많은 창조, 더 많은 가능성(More Creation, More Possibilities)'이라는 목적으로 더 나은 삶과 디지털 전환 솔루션을 제공하는 글로벌 선도기업이다. 회사는 10개의 연구개발 센터, 35개의 산업 단지, 173개의 제조 센터를 구축해 2025년 미화 598억 달러의 글로벌 매출을 달성했다. 하이얼은 8년 연속 칸타 브랜드Z 글로벌 100대 최고 가치 브랜드(Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands)에 선정됐다. 또한 하이얼은 17년 연속 유로모니터 글로벌 주요 가전제품 브랜드(Euromonitor Global Major Appliances Brand) 1위를 유지하고 있다. 하이얼은 8개의 상장 기업을 보유하고 있으며, 자회사 하이얼 스마트 홈(Haier Smart Home)은 포춘 글로벌 500(Fortune Global 500)과 포춘 세계에서 가장 존경받는 기업(Fortune World's Most Admired Companies)에 선정됐다.

SOURCE Haier