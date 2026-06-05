Haier prináša na Roland Garros 2026 tenis pre mládež a zapojenie fanúšikov s turnajom Clay Court Open a podujatím fanklubu
News provided byHaier
Jun 05, 2026, 05:25 ET
PARÍŽ, 5. júna 2026 /PRNewswire/ -- Haier, svetová jednotka medzi značkami domácich spotrebičov už 17 rokov po sebe, usporiadala 2. júna podujatie fanklubu Haier v La Faisanderie na Stade Français v Paríži. Ako oficiálny partner Roland-Garros už štvrtý rok po sebe usporiadala značka aj podujatie Haier Clay Court Open, tenisový turnaj pre mládež z parížskeho regiónu vo veku 12 až 15 rokov.
Talentovaní juniorskí hráči z regiónu súťažili na antuke vo formáte, ktorý kopíruje profesionálnu hru. V napínavej súťaži dvojhier zvíťazili Victor de Bure a Victoria Andrieu a získali tituly.
„Turnaj Haier Clay Court Open prináša najlepším juniorským hráčom v širšom okolí Paríža súťažný deň na antuke a lístky na finále Roland Garros. Je to priamočiara a zmysluplná cena, ktorá stanovuje štandard, ktorý dodržiavame vo všetkých našich športových partnerstvách," povedal Wang Meiyan, viceprezident a riaditeľ značky skupiny Haier. „Po štyroch rokoch nášho partnerstva s Roland-Garros je fanklub Haier kľúčovou súčasťou nášho zapojenia sa do turnaja. Na Place de la Concorde prinášame rovnakého ducha fanúšikom po celom meste."
Turnaj Haier Clay Court Open je súčasťou programu fanklubu, ktorý odráža prístup spoločnosti Haier k partnerstvu s Roland Garros a buduje zážitky, ktoré presahujú rámec viditeľnosti značky a vytvárajú priamu a hmatateľnú hodnotu pre miestne komunity.
Počas celého turnaja Roland-Garros 2026 spoločnosť Haier predstavuje v dejisku turnaja vlajkovú loď inteligentných domácich spotrebičov vrátane chladničiek, vinoték, umývačiek riadu, práčovní a inteligentných kuchynských spotrebičov. Vystavené produkty predstavujú najnovšiu prémiovú ponuku spoločnosti Haier a umožňujú návštevníkom pozrieť si celý sortiment priamo na vlastné oči. Prezentácia sa koná ako súčasť širšieho programu zážitkov so značkami na celom štadióne a v Paríži počas trvania turnaja.
Od 3. júna bude spoločnosť Haier na námestí Place de la Concorde prezentovať dočasnú inštaláciu, v rámci ktorej bude prebiehať globálna fotografická výstava predstavujúca komunity fanúšikov značky Haier z celého sveta. Ako oficiálny partner Paris Saint-Germain a Liverpool FC organizuje Haier aj interaktívne zážitky pre fanúšikov s futbalovou tematikou priamo na mieste, čím spája svoje tenisové a futbalové partnerstvá na jednom mieste v Paríži.
Šport predstavuje pre značky silnú strategickú platformu, aby autenticky oslovili spotrebiteľov a vdýchli život ich základným filozofiám. Využitím univerzálnych hodnôt excelentnosti, vytrvalosti a ľudského potenciálu vytvára šport zmysluplné emocionálne prepojenia, ktoré pozdvihujú zážitky so značkou ďaleko za hranice tradičného marketingu.
Táto filozofia je jadrom dlhodobej stratégie v oblasti športového marketingu spoločnosti Haier. Spoločnosť Haier už viac ako dve desaťročia systematicky buduje rozmanitý ekosystém zameraný na viacero športov, ktorý zahŕňa basketbal, tenis, futbal, bedminton, kriket, motoršport, hokej, volejbal a ďalšie. Prostredníctvom strategických partnerstiev s významnými podujatiami, aktiváciami značiek s vysokým dopadom a trvalými komunitnými iniciatívami si spoločnosť Haier vybudovala hlboké a autentické vzťahy so spotrebiteľmi na globálnych aj lokálnych trhoch.
Zosúladením značky s duchom súťaživosti a úspechu si Haier posilňuje pozíciu progresívnej, na výkon orientovanej lifestylovej značky, ktorá rezonuje so spotrebiteľmi usilujúcimi sa o dokonalosť v každom aspekte života.
Ďalšie zaujímavé športové podujatia od spoločnosti Haier nájdete na stránke https://www.haier.com/global/.
O skupine Haier Group
Skupina Haier, založená v roku 1984, je popredným svetovým poskytovateľom riešení pre lepší život a digitálnu transformáciu s krédom „viac tvorivosti, viac možností". Spoločnosť zriadila 10 centier výskumu a vývoja, 35 priemyselných parkov a 173 výrobných centier a v roku 2025 dosiahla globálne tržby vo výške 59,8 miliardy USD. Spoločnosť Haier sa už 8 rokov po sebe umiestnila v rebríčku Kantar BrandZ Top 100 najhodnotnejších globálnych značiek. Okrem toho si Haier už 17 rokov po sebe drží pozíciu číslo 1 v kategórii veľkých spotrebičov Euromonitor Global Major Appliances. Haier má 8 kótovaných spoločností a jej dcérska spoločnosť Haier Smart Home je zaradená medzi spoločnosti Fortune Global 500 a na rebríček najuznávanejších spoločností sveta časopisu Fortune.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2995015/image1.jpg
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2995016/image2.jpg
Share this article