Haier wkracza na turniej Roland-Garros 2026 z młodzieżowym tenisem i zaangażowaniem fanów w ramach turnieju Clay Court Open i wydarzenia Fans Club

PARYŻ, 5 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Haier, marka urządzeń domowych nr 1 na świecie przez 17 kolejnych lat, była gospodarzem wydarzenia Haier Fans Club, które odbyło się w La Faisanderie, Stade Français w Paryżu. Jako oficjalny partner turnieju Roland-Garros od czterech lat, marka również była organizatorem Haier Clay Court Open, młodzieżowego turnieju tenisowego skierowanego do najlepszych zawodników i zawodniczek w wieku 12-15 lat z aglomeracji paryskiej.

Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event

Utalentowani młodzi gracze z regionu konkurowali na korcie ziemnym w formacie odzwierciedlającym zawodowe rozgrywki. W ekscytujących zawodach gry pojedynczej, tytuły zdobyli Victor de Bure i Victoria Andrieu.

„Haier Clay Court Open daje najlepszym zawodnikom w kategorii juniorów z aglomeracji paryskiej dzień spędzony na zawodach na korcie ziemnym i bilety na finał turnieju Roland-Garros. Jest to bezpośrednia, ważna nagroda, ponieważ ustanawia standardy, które utrzymujemy we wszystkich naszych partnerstwach sportowych - powiedział Wang Meiyan, wiceprezes i dyrektor ds. marki Haier Group. - Po czterech latach współpracy z organizatorami turnieju Roland-Garros, Haier Fans Club jest kluczową częścią naszego zaangażowania w tę imprezę. Na Place de la Concorde zapewniamy tę samą atmosferę kibicom w całym mieście".

Turniej Haier Clay Court Open jest częścią programu Fans Club, który odzwierciedla podejście firmy Haier do partnerstwa Roland-Garros, dostarczając doświadczeń, które wykraczają poza widoczność marki i generują bezpośrednią, namacalną wartość dla lokalnych społeczności.

W ramach turnieju Roland-Garros 2026, Haier prezentuje serię flagowych inteligentnych urządzeń domowych na obiektach, gdzie rozgrywane są mecze. Obejmują one lodówki, chłodziarki na wino, zmywarki, urządzenia piorące i inteligentny sprzęt kuchenny. Prezentowane produkty stanowią część najnowszej linii segmentu premium, co daje odwiedzającym możliwość zapoznania się z pełną ofertą marki. Wystawa produktów jest częścią szerszego programu doświadczeń marki na stadionie i na terenie Paryża podczas turnieju.

Począwszy od 3 czerwca, Haier umieści na Place de la Concorde instalację obejmującą międzynarodową wystawę fotografii przedstawiających społeczność fanów marki Haier z całego świata. Jako oficjalny partner klubów Paris Saint-Germain i Liverpool FC, Haier również prowadzi na miejscu interaktywne piłkarskie wydarzenia skierowane dla kibiców piłki nożnej, łącząc partnerstwa piłkarskie i tenisowe w jednej paryskiej lokalizacji.

Sport stanowi potężną strategiczną platformę dla marek, które chcą rzeczywiście angażować konsumentów i wprowadzać swoje podstawowe filozofie w życie. Poprzez zwrócenie się ku uniwersalnym wartościom doskonałości, wytrwałości i potencjału, sporty tworzą znaczące emocjonalne więzi, które podnoszą doświadczenia marki wyżej niż w przypadku tradycyjnego marketingu.

Filozofia ta leży w sercu długofalowej strategii marketingu sportowego marki Haier. Od ponad dwóch dekad Haier systematycznie buduje zróżnicowany ekosystem zaangażowania oparty na wielu dyscyplinach sportowych, obejmujących, m.in., koszykówkę, tenis, piłkę nożną, badmintona, krykiet, sporty motorowe, hokeja, siatkówkę. Poprzez strategiczne partnerstwa w ramach czołowych imprez sportowych, aktywności pod szyldem marki o dużej sile oddziaływania i regularnych inicjatyw społecznych, Haier pielęgnuje głębokie, autentyczne relacje z konsumentami na rynkach międzynarodowych i lokalnych.

Poprzez połączenie marki z duchem konkurencyjności i sukcesu, Haier umacnia swoją pozycję jako ukierunkowana na przyszłość i wydajny styl życia marka, która cieszy się pozytywnym odzewem wśród konsumentów dążących do doskonałości w każdym aspekcie swojego życia.

Więcej ekscytujących informacji na temat wydarzeń sportowych z udziałem Haier znajduje się na stronie https://www.haier.com/global/.

Haier Group

Grupa Haier powstała w 1984 r., a obecnie jest liderem międzynarodowego rynku rozwiązań podnoszących jakość życia i napędzających transformację cyfrową, działając w myśl idei „Większa kreatywność, więcej możliwości". Firma dysponuje 10 centrami badawczo-rozwojowymi, 35 parkami przemysłowymi i 173 centrami produkcyjnymi. W 2025 roku osiągnęła globalne przychody w wysokości 59,8 mld USD. Haier figuruje w rankingu Kantar BrandZ Top 100 najcenniejszych marek globalnych nieprzerwanie od 8 lat. Jednocześnie Haier utrzymuje pozycję lidera w globalnym rankingu marek dużego sprzętu AGD Euromonitor od 17 lat z rzędu. Grupa jest właścicielem 8 spółek notowanych na giełdach, a jej spółka zależna Haier Smart Home znalazła się na liście Fortune Global 500 i w gronie najbardziej podziwianych firm świata według Fortune (Fortune World's Most Admired Companies).

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