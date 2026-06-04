Le tennis junior et l'interaction avec les supporters s'invitent à Roland-Garros 2026 grâce aux événements Clay Court Open et Fans Club de Haier

PARIS, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Haier, première marque mondiale d'électroménager depuis 17 années consécutives, a organisé l'événement Haier Fans Club le 2 juin à La Faisanderie, au Stade Français, à Paris. Partenaire officiel de Roland-Garros pour la quatrième année consécutive, la marque a également organisé le Haier Clay Court Open, un tournoi de tennis junior pour les meilleurs joueurs de 12 à 15 ans de la région parisienne.

Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event Haier Brings Youth Tennis and Fan Engagement to Roland-Garros 2026 with Clay Court Open and Fans Club Event

Des joueurs juniors talentueux de la région se sont affrontés sur terre battue dans un format à l'image du tournoi professionnel. Victor de Bure et Victoria Andrieu se sont imposés lors d'une compétition en simple palpitante et ont remporté les titres.

« Le Haier Clay Court Open offre aux meilleurs joueurs juniors de la région parisienne une journée de compétition sur terre battue et des billets pour la finale de Roland-Garros. Il s'agit d'un prix simple et significatif, qui définit la norme que nous appliquons à tous nos partenariats sportifs », a déclaré Wang Meiyan, vice-présidente et directrice de la marque du groupe Haier. « Quatre ans après le début de notre partenariat avec Roland-Garros, le Haier Fans Club est un élément clé de notre participation au tournoi. Sur la place de la Concorde, nous apportons ce même esprit aux supporters de toute la ville. »

Le Haier Clay Court Open fait partie d'un programme du Fans Club qui reflète l'approche de Haier dans son partenariat avec Roland-Garros, mettant sur pied des expériences qui vont au-delà de la visibilité de la marque et créent une valeur directe et tangible pour les communautés locales.

Tout au long de Roland-Garros 2026, Haier présentera une gamme phare d'appareils électroménagers intelligents sur le site du tournoi, notamment des réfrigérateurs, des caves à vin, des lave-vaisselle, des centres de lavage et des appareils de cuisine intelligents. Les produits exposés représentent la dernière ligne haut de gamme de Haier et permettent aux visiteurs de découvrir en direct l'ensemble de la gamme. La présentation s'inscrit dans un programme plus large d'expériences de marque dans le stade et la ville de Paris pendant toute la durée du tournoi.

À partir du 3 juin, Haier mettra en place une installation pop-up sur la place de la Concorde, avec une exposition photo mondiale présentant les communautés de supporters Haier du monde entier. En tant que partenaire officiel du Paris Saint-Germain et du Liverpool FC, Haier propose également des expériences interactives sur le thème du football, reliant ainsi ses partenariats dans le domaine du tennis et du football en un seul et même lieu à Paris.

Le sport représente pour les marques une plateforme stratégique puissante qui leur permet d'interagir avec les consommateurs de manière authentique et de donner vie à leur philosophie fondamentale. En puisant dans les valeurs universelles de l'excellence, de la persévérance et du potentiel humain, les sports créent de véritables liens émotionnels qui élèvent les expériences de marque bien au-delà du marketing traditionnel.

Cette philosophie est au cœur de la stratégie de marketing sportif à long terme de Haier. Depuis plus de 20 ans, Haier a systématiquement construit un écosystème d'interaction diversifié et multisports couvrant le basket-ball, le tennis, le football, le badminton, le cricket, les sports mécaniques, le hockey, le volley-ball et bien plus encore. Grâce à des partenariats stratégiques avec des événements majeurs, des activations de marque à fort impact et des initiatives communautaires durables, Haier a cultivé des relations profondes et authentiques avec les consommateurs sur les marchés mondiaux et locaux.

En alignant la marque sur l'esprit de compétition et de réussite, Haier renforce son positionnement en tant que marque d'art de vivre avant-gardiste et axée sur la performance, qui trouve un écho auprès des consommateurs qui recherchent l'excellence dans tous les aspects de la vie.

Pour découvrir d'autres événements sportifs passionnants organisés par Haier, rendez-vous sur https://www.haier.com/global/.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour une vie meilleure et la transformation numérique, avec pour objectif « Plus de création, plus de possibilités ». L'entreprise a établi dix centres de R&D, 35 parcs industriels et 173 centres de fabrication, atteignant un chiffre d'affaires mondial de 59,8 milliards USD en 2025. Haier a été classé dans le Kantar BrandZ Top 100 des marques mondiales les plus valorisées pendant huit années consécutives. De plus, Haier occupe la place de numéro 1 au palmarès Euromonitor Global Major Appliances Brand depuis 17 années consécutives. Haier regroupe huit sociétés cotées en bourse. Sa filiale Haier Smart Home est présente au classement Fortune Global 500 et au palmarès Fortune des sociétés les plus admirées.

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