Hard Rock Cafe e Coca-Cola® lançam a competição musical Hard Rock Rising para artistas emergentes

Comunicado de imprensa completo

HOLLYWOOD, Flórida, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O Hard Rock Cafe e a Coca‑Cola lançaram hoje o Hard Rock Rising. A competição musical abrange 34 países e 64 Hard Rock Cafes, oferecendo aos artistas emergentes uma plataforma para o lançamento de suas carreiras.

Por mais de cinco décadas, artistas revelação e lendas do universo musical já se apresentaram nos Hard Rock Cafes. A Coca‑Cola construiu uma plataforma global para músicos com o Coke Studio L.A. Live. Agora, as duas marcas estão unindo forças para ajudar cantores e compositores, bandas e DJs a lançarem suas carreiras.

Artistas em ascensão do mundo todo podem participar do Hard Rock Rising e concorrer a um grande prêmio, que inclui uma sessão de gravação no Coke Studio, $10.000, uma apresentação no Hard Rock Orlando e muito mais.

O Hard Rock Rising acontece como uma série de apresentações nos Cafes participantes. Os artistas avançam de fase com os votos dos fãs locais. A equipe do Coke Studio seleciona então um grande vencedor que ganha uma sessão de gravação, US$ 10.000, uma apresentação no Hard Rock Orlando e muito mais.

As inscrições de artistas já estão abertas e vão até 18 de agosto, com as rodadas de competição ao vivo ocorrendo nos dias 2, 9, 16 e 23 de setembro. O vencedor mundial será anunciado em 5 de outubro.

"Os Hard Rock Cafes sempre conectaram pessoas por meio do poder da música, com temporadas de shows de artistas locais, eventos de microfone aberto, competições de bandas e memorabília da cultura pop", afirmou Eric Martino, presidente do Hard Rock Cafe e de Varejo da Hard Rock International. "Agora, o Hard Rock Rising é uma extensão natural dessa missão de dar palco a artistas emergentes para que apresentem suas músicas autorais. Em colaboração com a Coca-Cola, temos orgulho de oferecer uma plataforma onde os músicos podem ser vistos, ouvidos e celebrados em suas comunidades e, para o vencedor, em todo o mundo."

Rob Rettberg, produtor executivo multiplatinado, indicado ao GRAMMY e ao prêmio Juno, lidera a equipe do Coke Studio.

"Esta parceria aproveita o alcance inigualável e os palcos icônicos do Hard Rock, ao mesmo tempo em que utiliza a expertise em produção do Coke Studio para transformar músicos talentosos na próxima geração de artistas de gravação", disse Rettberg.

A competição ganha ainda mais força com uma programação completa do Hard Rock Rising, que inclui desde um menu por tempo limitado com coquetéis feitos com produtos Coca-Cola até produtos exclusivos disponíveis nas Rock Shops® e em shop.hardrock.com.

Ampliando a celebração da música e da autoexpressão para além do palco, o Hard Rock firmou uma parceria com a Cult of Individuality, a marca de streetwear conhecida por suas raízes na cultura musical. Juntas, as marcas pretendem lançar uma camiseta do Hard Rock Rising e uma coleção de roupas com as duas marcas.

Os artistas que estiverem prontos para subir ao palco podem se inscrever até 18 de agosto. Cada inscrição deve incluir duas músicas originais. Para inscrições, regras, detalhes da competição e locais dos Cafes participantes, acesse cafe.hardrock.com/hard‑rock‑rising.

FONTE Hard Rock International