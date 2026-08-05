하드록 카페, 코카콜라®와 함께 신인 아티스트의 등용문이 될 하드록 라이징 음악 경연대회 개최

보도자료 전문

할리우드, 플로리다, 2026년 8월 5일 /PRNewswire/ -- 하드록 카페(Hard Rock Café)와 코카콜라(Coca-Cola)가 8월 4일 하드록 라이징(Hard Rock Rising)을 론칭했다. 이번 음악 경연대회는 34개국 64개 하드록 카페에서 열리며 신인 아티스트들에게는 커리어를 끌어올릴 무대가 될 전망이다.

하드록 카페 무대는 지난 50년 넘는 세월 동안 유명 아티스트와 레전드들이 거쳐갔다. 코카콜라는 코크 스튜디오 LA 라이브(Coke Studio L.A. Live)를 통해 뮤지션들을 위한 글로벌 플랫폼을 구축해 왔다. 이제 두 브랜드가 힘을 모아 싱어송라이터들과 밴드, DJ의 음악 커리어 시작을 지원하고 나선 것이다.

Rising artists worldwide can enter Hard Rock Rising for a grand prize including a Coke Studio recording session, $10,000, a Hard Rock Orlando performance and more.

하드록 라이징은 참여 카페에서 공연이 연이어 이어지는 형식으로 진행된다. 로컬 팬 투표를 통해 아티스트들이 라운드를 거치며 다음 단계에 진출한다. 이후 코크 스튜디오 팀에서 대상 수상자 한 명을 선정하며, 수상자는 녹음 세션과 미화 1만 달러, 하드록 올랜도(Hard Rock Orlando) 공연 기회 등과 같은 혜택을 받게 된다.

아티스트 참가 신청은 현재 진행 중이며 마감일은 8월 18일이다. 현장 경연 라운드는 9월 2일, 9일, 16일, 23일에 진행된다. 글로벌 우승자는 10월 5일 발표된다.

에릭 마르티노(Eric Martino) 하드록 인터내셔널(Hard Rock International) 하드록 카페 및 리테일 부문 사장은 "하드록 카페는 로컬 아티스트 상주 공연과 오픈 마이크 행사, 배틀 오브 더 밴즈(Battle of the Bands) 경연대회, 대중문화 기념품 등을 통해 언제나 음악의 힘으로 사람들을 이어줬다"며 "하드록 라이징은 그 미션의 연장선에서 나온 것으로 신인 아티스트들이 직접 만든 곡을 들려줄 수 있는 기회다. 뮤지션들이 지역사회에서 주목을 받고, 음악도 들려주고, 축하도 받을 수 있는 플랫폼을 코카콜라와 함께 마련해 주게 돼 뿌듯하다. 우승자는 글로벌 무대에서 같은 기쁨을 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.

코크 스튜디오 팀은 멀티 플래티넘 기록 보유자이자 그래미(GRAMMY)와 주노(Juno) 노미네이트 이력의 총괄 프로듀서 롭 레트버그(Rob Rettberg)가 맡는다.

레트버그씨는 "이번 파트너십은 하드록의 독보적인 글로벌 영향력과 상징적인 무대에 코크 스튜디오의 제작 전문성을 결합해 재능 있는 뮤지션들을 차세대 레코딩 아티스트로 성장시키는 데 목적이 있다"고 말했다.

이번 경연대회는 코카콜라 제품으로 만든 칵테일이 포함된 기간 한정 메뉴부터 Rock Shops®와 shop.hardrock.com에서 판매되는 상품까지 다채로운 하드록 라이징 프로그램을 통해 더욱 풍성하게 진행된다.

하드록은 음악과 자기표현을 강조하는 이번 경연의 취지를 무대 밖으로 확장하고자 음악 문화에 뿌리를 둔 것으로 잘 알려진 스트리트웨어 브랜드 컬트 오브 인디비쥬얼리티(Cult of Individuality)와도 제휴했다. 두 브랜드는 함께 Hard Rock Rising 티셔츠와 공동 브랜드 의류 컬렉션을 출시할 예정이다.

무대에 오를 준비를 마친 아티스트라면 8월 18일까지 신청하면 된다. 신청서에는 창작곡 두 곡을 반드시 기재해야 한다. 참가 신청과 규정, 경연 세부 정보, 참여 카페 위치는 cafe.hardrock.com/hard-rock-rising에서 확인할 수 있다.

SOURCE Hard Rock International