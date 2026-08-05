Hard Rock Cafe i Coca-Cola® organizują konkurs muzyczny Hard Rock Rising dla początkujących talentów

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HOLLYWOOD, Floryda, 5 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Hard Rock Cafe i Coca-Cola zainaugurowały dzisiaj konkurs muzyczny Hard Rock Rising. Wydarzenie, organizowane w 64 lokalach Hard Rock Cafe w 34 krajach, to okazja dla początkujących artystów na wybicie się.

Od ponad pięciu dekad na scenach Hard Rock Cafe występują zarówno najnowsze gwiazdy, jak i legendy muzyki. Coca-Cola stworzyła globalną platformę dla muzyków, uruchamiając Coke Studio L.A. Live. Teraz obie marki łączą siły, aby pomóc piosenkarzom, kompozytorom i autorom tekstów oraz zespołom i DJ-om w rozpoczęciu kariery.

Rising artists worldwide can enter Hard Rock Rising for a grand prize including a Coke Studio recording session, $10,000, a Hard Rock Orlando performance and more.

Hard Rock Rising będzie odbywać się jako cykl występów w lokalach Hard Rock Cafe uczestniczących w konkursie. O awansie artystów do kolejnych rund zadecydują głosy miejscowej publiki. Następnie członkowie zespołu Coke Studio wybiorą zwycięzcę nagrody głównej, który otrzyma m.in. możliwość wystąpienia w Hard Rock Orlando i odbycia sesji nagraniowej, a także nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 USD.

Artyści mogą nadsyłać zgłoszenia od dzisiaj do 18 sierpnia, a rundy konkursowe na żywo odbędą się 2, 9, 16 i 23 września. Główny zwycięzca zostanie ogłoszony 5 października.

„Lokale Hard Rock Cafe od zawsze łączyły ludzi dzięki sile muzyki, oferując miejscowym artystom rezydenturę, organizując wydarzenia open mic i konkursy Battle of the Bands, a także gromadząc i prezentując pamiątki związane z kulturą popularną - powiedział Eric Martino, President of Hard Rock Cafe and Retail w Hard Rock International. - Hard Rock Rising w naturalny sposób kontynuuje tę misję, dając początkującym talentom przestrzeń do zaprezentowania swojej twórczości muzycznej. Wspólnie z Coca-Colą z dumą tworzymy platformę, na której muzycy mogą zostać zauważeni, usłyszani i docenieni w swoim lokalnym środowisku, a w przypadku zwycięzcy - również na całym świecie".

Zespołem Coke Studio kieruje Rob Rettberg, producent wykonawczy, który na swoim koncie ma liczne nagrania ze statusem platynowej płyty, a także nominacje do nagród GRAMMY i Juno.

„Dzięki współpracy możemy połączyć wyjątkowy zasięg Hard Rock i kultowy status jego scen z doświadczeniem produkcyjnym Coke Studio, pomagając utalentowanym muzykom zrobić krok w stronę profesjonalnej kariery nagraniowej" - powiedział Rettberg.

Z okazji konkursu przygotowano specjalną ofertę Hard Rock Rising, która obejmuje zarówno limitowaną czasowo kartę koktajli na bazie produktów Coca-Cola, jak i gadżety dostępne w Rock Shops® oraz na shop.hardrock.com.

Hard Rock rozszerza muzyczny wymiar konkursu poza scenę, podejmując współpracę z Cult of Individuality - marką streetwearową wyrosłą z kultury muzycznej. Efektem współpracy będzie koszulka Hard Rock Rising oraz wspólna kolekcja odzieży obu marek.

Artyści, którzy chcą zaprezentować się na scenie, mogą nadsyłać zgłoszenia do 18 sierpnia. Każde zgłoszenie powinno zawierać dwa autorskie utwory. Formularz zgłoszeniowy, regulamin, szczegóły konkursu oraz listę uczestniczących lokali Hard Rock Cafe można znaleźć na stronie cafe.hardrock.com/hard-rock-rising.