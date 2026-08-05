Hard Rock Cafe dan Coca-Cola® Meluncurkan Kompetisi Musik Hard Rock Rising untuk Musisi Pendatang Baru

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HOLLYWOOD, Florida, 6 Agustus, 2026 /PRNewswire/ -- Hard Rock Cafe dan Coca-Cola hari ini meluncurkan Hard Rock Rising. Kompetisi musik ini hadir di 34 negara dan 64 Hard Rock Cafe, memberikan kesempatan bagi para musisi pendatang baru untuk memulai karier mereka.

Selama lebih dari lima dekade, Hard Rock Cafe telah menjadi panggung bagi para artis yang tengah menanjak maupun legenda musik. Coca-Cola telah membangun platform global bagi para musisi melalui Coke Studio L.A. Live. Kini, kedua merek tersebut bergabung untuk membantu penyanyi-penulis lagu, band, dan DJ memulai karier mereka.

Rising artists worldwide can enter Hard Rock Rising for a grand prize including a Coke Studio recording session, $10,000, a Hard Rock Orlando performance and more.

Hard Rock Rising akan digelar melalui serangkaian pertunjukan di Hard Rock Cafe yang berpartisipasi. Voting penggemar di tingkat lokal akan menentukan artis yang melaju ke babak berikutnya. Tim Coke Studio kemudian akan memilih satu pemenang utama yang berhak memperoleh sesi rekaman, hadiah uang sebesar US$10.000, kesempatan tampil di Hard Rock Orlando, dan berbagai hadiah lainnya.

Pendaftaran artis dibuka mulai sekarang hingga 18 Agustus, dengan babak kompetisi langsung yang akan berlangsung pada 2, 9, 16, dan 23 September. Pemenang tingkat global akan diumumkan pada 5 Oktober.

"Hard Rock Cafe selalu menyatukan orang-orang melalui kekuatan musik lewat program residensi artis lokal, acara open mic, kompetisi Battle of the Bands, serta koleksi memorabilia budaya pop," ujar Eric Martino, President of Hard Rock Cafe and Retail di Hard Rock International. ""Kini, Hard Rock Rising melanjutkan misi tersebut dengan memberdayakan para musisi pendatang baru untuk membawakan karya musik orisinal mereka. Bersama Coca-Cola, kami bangga menyediakan wadah bagi para musisi untuk tampil, didengar, dan diapresiasi di komunitas mereka, dan bagi sang pemenang, di seluruh dunia."

Tim Coke Studio dipimpin oleh produser eksekutif Rob Rettberg, yang telah meraih sertifikasi multi-platinum serta menerima nominasi GRAMMY dan Juno.

"Kemitraan ini memanfaatkan jangkauan Hard Rock yang tak tertandingi dan panggung-panggung ikonisnya, sekaligus mengandalkan keahlian produksi Coke Studio untuk mengantarkan para musisi berbakat menjadi generasi berikutnya dari artis rekaman," ujar Rettberg.

Kompetisi ini semakin meriah dengan rangkaian pengalaman bertema Hard Rock Rising, mulai dari menu edisi terbatas yang menghadirkan koktail berbahan Coca-Cola hingga berbagai merchandise yang tersedia di Rock Shops® dan shop.hardrock.com.

Untuk menghadirkan semangat musik dan ekspresi diri dari kompetisi ini di luar panggung, Hard Rock bermitra dengan Cult of Individuality, merek streetwear yang terkenal berkat akar kuatnya dalam budaya musik. Bersama-sama, kedua merek tersebut akan meluncurkan kaus Hard Rock Rising serta koleksi pakaian hasil kolaborasi.

Para artis dapat mendaftar untuk tampil di panggung hingga 18 Agustus. Setiap pendaftaran harus menyertakan dua lagu orisinal. Untuk informasi mengenai pendaftaran, peraturan, detail kompetisi, dan lokasi Hard Rock Cafe yang berpartisipasi, kunjungi cafe.hardrock.com/hard-rock-rising.

SOURCE Hard Rock International