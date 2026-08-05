Hard Rock Cafe a Coca-Cola® vyhlasujú hudobnú súťaž Hard Rock Rising pre začínajúcich umelcov
News provided byHard Rock International
Aug 05, 2026, 18:16 ET
HOLLYWOOD, Florida, 5. august 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosti Hard Rock Cafe a Coca-Cola dnes spustili podujatie Hard Rock Rising. Hudobná súťaž sa koná v 34 krajinách a 64 podnikoch Hard Rock Cafe, aby poskytla začínajúcim umelcom štartovaciu plochu pre ich kariéru.
V podnikoch Hard Rock Cafe už viac ako päť desaťročí vystupujú noví umelci aj legendy. Spoločnosť Coca-Cola vybudovala globálnu platformu pre hudobníkov prostredníctvom štúdia Coke Studio L.A. Live. Tieto dve značky teraz spájajú sily, aby pomohli spevákom, skladateľom, kapelám či DJom naštartovať ich kariéru.
Súťaž Hard Rock Rising prebieha formou série vystúpení v zúčastnených kaviarňach. Hlasy miestnych fanúšikov posúvajú umelcov ďalej kolo za kolom. Tím Coke Studio potom vyberie jedného víťaza hlavnej ceny, ktorý získa nahrávací čas, 10 000 dolárov, vystúpenie v Hard Rock Orlando a ešte oveľa viac.
Umelci sa môžu prihlasovať do 18. augusta a živé súťažné kolá sa budú konať 2., 9., 16. a 23. septembra. Celosvetový víťaz bude vyhlásený 5. októbra.
„Podniky Hard Rock Cafe vždy spájali ľudí silou hudby s vystúpeniami miestnych umelcov, podujatiami s otvoreným mikrofónom, súťažami Battle of the Bands či suvenírmi z oblasti popkultúry," povedal Eric Martino, prezident Hard Rock Cafe a maloobchodu v Hard Rock International. „Súťaž Hard Rock Rising je teraz prirodzeným rozšírením tejto misie s cieľom umožniť začínajúcim umelcom hrať svoju pôvodnú hudbu. Spolu s Coca-Colou sme hrdí na to, že poskytujeme platformu, kde je možné hudobníkov vidieť, počuť a oslavovať v ich komunitách a v prípade víťaza aj po celom svete."
Tím Coke Studio vedie výkonný producent Rob Rettberg, nominovaný na ceny GRAMMY, Juno a viacnásobný nositeľ platinového albumu.
„Toto partnerstvo stavia na bezkonkurenčnom dosahu, využíva ikonické pódiá Hard Rock a zároveň produkčné znalosti Coke Studio na premenu talentovaných hudobníkov na novú generáciu nahrávajúcich umelcov," povedal Rettberg.
Súťaž sprevádza kompletný program Hard Rock Rising, od časovo limitovaného menu s koktailmi vyrobenými z produktov Coca-Cola až po tovar dostupný v obchodoch Rock Shops® a na stránke shop.hardrock.com.
Spoločnosť Hard Rock spolupracuje so značkou voľnočasového oblečenia Cult of Individuality, ktorá je známa prepojením s hudobnou kultúrou, a rozširuje oslavu hudby a sebavyjadrenia tejto súťaže aj za hranice pódia. Značky spoločne uvedú na trh tričko s motívom Hard Rock Rising a kolekciu oblečenia pod jednou značkou.
Umelci pripravení vystúpiť na pódiu sa môžu prihlásiť do 18. augusta. Každá prihláška musí obsahovať dve piesne z vlastnej tvorby. Prihlášky, pravidlá, podrobnosti o súťaži a miesta zúčastnených kaviarní nájdete na stránke cafe.hardrock.com/hard‑rock‑rising.
Share this article