Hard Rock CafeとCoca-Cola®、新進アーティスト向け音楽コンテスト「ハードロック・ライジング（Hard Rock Rising）」を開催

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フロリダ州ハリウッド, 2026年8月6日 /PRNewswire/ -- Hard Rock CafeとCoca-Colaは、「ハードロック・ライジング（Hard Rock Rising）」を開始しました。この音楽コンテストは、34か国にある64店舗のHard Rock Cafeで開催され、新進アーティストがキャリアを切り開くための舞台となります。

50年以上にわたり、ブレイクを果たしたアーティストや音楽界のレジェンドが、Hard Rock Cafe各店のステージに立ってきました。Coca-Colaは、Coke Studio L.A. Liveを通じて、ミュージシャンのための世界規模のプラットフォームを築いてきました。今回、両ブランドは力を合わせ、シンガーソングライター、バンド、DJがキャリアの第一歩を踏み出せるよう支援します。

Rising artists worldwide can enter Hard Rock Rising for a grand prize including a Coke Studio recording session, $10,000, a Hard Rock Orlando performance and more.

「ハードロック・ライジング」では、参加店舗で一連の公演が行われます。地元ファンの投票により、アーティストはラウンドごとに勝ち進みます。その後、Coke Studioチームがグランプリ受賞者1組を選出します。受賞者には、レコーディング・セッション、10,000ドル、Hard Rock Orlandoでの出演機会などが提供されます。

アーティストからの応募は現在受け付けており、締め切りは8月18日です。ライブ形式の各ラウンドは、9月2日、9日、16日、23日に開催されます。世界大会の優勝者は10月5日に発表されます。

Hard Rock InternationalのHard Rock Cafeおよび小売部門担当プレジデント、Eric Martinoは、次のように述べました。「Hard Rock Cafe各店は、地元アーティストによるレジデンシー公演、オープンマイクイベント、バンド対抗コンテスト（Battle of the Bands）、ポップカルチャーのメモラビリアを通じて、常に音楽の力で人々をつないできました。今回の『ハードロック・ライジング』は、新進アーティストが自らのオリジナル楽曲を披露できるよう後押しするという使命の自然な延長線上にある取り組みです。Coca-Colaと共に、ミュージシャンがそれぞれの地域社会で注目を集め、音楽を聴いてもらい、称賛される場を設け、優勝者にはそうした機会を世界規模で提供できることを誇りに思います。」

マルチプラチナ認定の実績を持ち、グラミー賞（GRAMMY）およびジュノー賞（Juno）にノミネートされたエグゼクティブ・プロデューサーのRob Rettbergが、Coke Studioチームを率いています。

「この提携では、Hard Rockの比類のない展開力と象徴的なステージを活用するとともに、Coke Studioの制作ノウハウを生かし、才能あるミュージシャンを次世代のレコーディング・アーティストへと育てます」とRettbergは述べました。

このコンテストは、Coca-Cola製品を使ったカクテルを含む期間限定メニューや、Rock Shops®およびshop.hardrock.comで販売されるグッズなど、「ハードロック・ライジング」の多彩な関連企画によってさらに盛り上げられます。

音楽と自己表現をたたえるこのコンテストの精神をステージの外にも広げるため、Hard Rockは、音楽文化に根差したストリートウェアブランドとして知られるCult of Individualityと提携しています。両ブランドは、「ハードロック・ライジング」Tシャツと、コラボレーションによるアパレルコレクションを発売します。

ステージへの出演を希望するアーティストは、8月18日まで応募できます。応募時には、オリジナル曲2曲の提出が必要です。応募方法、ルール、コンテストの詳細、参加店舗の所在地については、cafe.hardrock.com/hard-rock-risingをご覧ください。

SOURCE Hard Rock International