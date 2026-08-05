Hard Rock Cafe и Coca-Cola® запускают музыкальный конкурс Hard Rock Rising для начинающих артистов

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ХОЛЛИВУД, Флорида, 6 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Hard Rock Cafe и Coca‑Cola сегодня запустили Hard Rock Rising. Музыкальный конкурс охватывает 34 страны и 64 заведения Hard Rock Cafes, помогая начинающим артистам в старте карьеры.

Уже более пяти десятилетий в заведениях Hard Rock Cafe выступают новые артисты и легенды. Компания Coca‑Cola создала глобальную платформу для музыкантов через Coke Studio L.A. Live. Теперь эти два бренда объединяют усилия, чтобы помочь авторам песен, группам и диджеям начать свою карьеру.

Rising artists worldwide can enter Hard Rock Rising for a grand prize including a Coke Studio recording session, $10,000, a Hard Rock Orlando performance and more.

Hard Rock Rising разворачивается в виде серии выступлений в участвующих кафе. Голоса местных фанатов продвигают артистов этап за этапом. Затем команда Coke Studio выбирает одного лауреата главного приза, который получает сессию записи, 10 000 долларов, выступление в Hard Rock Orlando и многое другое.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 августа, а живые конкурсы проходят 2, 9, 16 и 23 сентября. Глобальный победитель будет объявлен 5 октября.

«Заведения Hard Rock Cafe всегда связывали людей через силу музыки с местными артистами, мероприятиями с открытым микрофоном, конкурсами Battle of the Bands и памятными вещами поп-культуры, — сказал Эрик Мартино (Eric Martino), президент подразделения Hard Rock Cafe and Retail в Hard Rock International. — Теперь Hard Rock Rising является естественным продолжением этой миссии, позволяющей начинающим артистам исполнять свою оригинальную музыку. Вместе с Coca-Cola мы гордимся тем, что предоставляем платформу, где музыкантов можно увидеть, услышать и отметить в своих сообществах, а для победителя — по всему миру».

Мультиплатиновый, номинированный на GRAMMY и Juno исполнительный продюсер Роб Реттберг (Rob Rettberg) возглавляет команду Coke Studio.

«Это партнерство опирается на беспрецедентный охват Hard Rock и культовые сцены, одновременно используя производственный опыт Coke Studio, чтобы превратить талантливых музыкантов в следующее поколение артистов звукозаписи», — сказал Реттберг.

Конкуренция усиливается полной линейкой Hard Rock Rising, от ограниченного по времени меню с коктейлями, приготовленными из продуктов Coca-Cola, до товаров, доступных в Rock Shops® и shop.hardrock.com.

Расширяя празднование конкурса музыки и самовыражения за пределы сцены, Hard Rock сотрудничает с Cult of Individuality, брендом уличной одежды, известным своими корнями в музыкальной культуре. Вместе бренды выпустят футболку Hard Rock Rising и кобрендовую коллекцию одежды.

Артисты, готовые выйти на сцену, могу т подать заявку до 18 августа. Каждое приложение должно включать две оригинальные песни. Для получения информации о заявках, правилах, деталях конкурса и адресах кафе, которые принимают участие, посетите cafe.hardrock.com/hard‑rock‑rising.