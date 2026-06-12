Hisense célèbre le coup d'envoi de la Coupe du monde de la FIFA 2026™ avec une innovation en matière de RGB MiniLED

QINGDAO, Chine, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, un leader mondialement reconnu dans les domaines des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, célèbre le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en tant que sponsor officiel du tournoi, rapprochant les supporters de l'émotion du football grâce à la technologie et à des expériences immersives.

En tant que pionnier de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de faire progresser l'innovation en matière d'affichage grâce à sa toute dernière technologie RGB MiniLED, optimisée par Chromagic, offrant ainsi aux amateurs de sport du monde entier des couleurs plus naturelles et plus réalistes. Tout au long de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hisense mettra en avant son leadership sur la plus grande scène du football grâce à ses publicités placées en bordure du terrain, qui arboreront les slogans « The Origin of RGB MiniLED TV » et « Innovating a Brighter Life » — soulignant ainsi à la fois sa technologie d'affichage pionnière et sa vision d'une technologie qui enrichit la vie quotidienne.

Pour marquer le coup d'envoi du tournoi, Hisense organise une semaine d'activités dédiées aux fans à Hudson Yards, à New York. Cette expérience éphémère mêle des installations interactives sur le thème du football, réalisées en collaboration avec Adidas, des espaces d'exposition inspirés des stades, des ateliers de création de graffitis numériques, ainsi qu'une distribution de produits officiels de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Les visiteurs pourront profiter d'interactions visuelles éclatantes rendues possibles par la technologie RGB MiniLED, découvrir les dernières innovations de Hisense en matière de grands écrans et vivre des expériences de divertissement immersives conçues pour recréer chez eux l'ambiance d'un jour de match.

Alors que le football rassemble à nouveau les spectateurs du monde entier, Hisense continue de montrer comment l'innovation de pointe et les liens humains peuvent aller de pair. Qu'il s'agisse de présenter « L'origine des téléviseurs RGB MiniLED » sur la plus grande scène du football ou de rassembler les fans grâce à des expériences immersives à domicile, Hisense reste fidèle à sa mission « Innovating a Brighter Life » (Innover pour une vie plus radieuse) — créant des technologies qui non seulement offrent des performances exceptionnelles, mais aussi enrichissent les moments qui comptent le plus.

À propos de Hisense

Créée en 1969, la marque Hisense est un leader mondialement reconnu dans les domaines des appareils électroménagers et de l'électronique grand public. Présente dans plus de 160 pays, l'entreprise est spécialisée dans la fourniture de produits multimédia, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes de qualité. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de se connecter avec les publics du monde entier.