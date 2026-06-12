Hisense ร่วมเฉลิมฉลองการเปิดฉาก FIFA World Cup 2026™ ด้วยนวัตกรรม RGB MiniLED
News provided byHisense
12 Jun, 2026, 14:13 CST
ชิงเต่า, ประเทศจีน, 12 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ร่วมเฉลิมฉลองการเปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026 ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน โดยนำเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่ดื่มด่ำมาช่วยให้แฟนบอลทั่วโลกใกล้ชิดกับความตื่นเต้นของฟุตบอลมากยิ่งขึ้น
Hisense ในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยี RGB MiniLED ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้านจอภาพผ่านเทคโนโลยี RGB MiniLED รุ่นล่าสุดที่ขับเคลื่อนด้วย Chromagic ซึ่งมอบการแสดงผลสีสันที่เป็นธรรมชาติและสมจริงยิ่งขึ้นสำหรับแฟนกีฬาทั่วโลก Hisense จะนำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดังกล่าวไปสู่เวทีฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกตลอดการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ ผ่านป้ายโฆษณารอบสนามที่นำเสนอข้อความ "The Origin of RGB MiniLED TV" และ "Innovating a Brighter Life" เพื่อสะท้อนทั้งความเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีจอภาพ และวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกวัน
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดการแข่งขัน Hisense ยังจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนบอลตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ Hudson Yards ในนิวยอร์ก โดยพื้นที่ป็อปอัปดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมฟุตบอลเชิงโต้ตอบที่จัดร่วมกับ Adidas โซนจัดแสดงจอภาพที่จำลองบรรยากาศสนามแข่งขัน กิจกรรมสร้างสรรค์ดิจิทัลกราฟฟิตี้ และการแจกของที่ระลึกอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026™ ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสประสบการณ์ภาพอันสดใสที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี RGB MiniLED สำรวจนวัตกรรมจอภาพขนาดใหญ่รุ่นล่าสุดของ Hisense และร่วมสนุกกับประสบการณ์ความบันเทิงแบบเสมือนจริงที่ออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศวันแข่งขันฟุตบอลเข้าสู่ภายในบ้าน
ในขณะที่ฟุตบอลกลับมาเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกอีกครั้ง Hisense ยังคงแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมล้ำสมัยและการเชื่อมโยงผู้คนสามารถเดินควบคู่กันได้ ตั้งแต่การนำเสนอแนวคิด "The Origin of RGB MiniLED TV" บนเวทีฟุตบอลระดับโลก ไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ภายในบ้านที่ดึงแฟนบอลมารวมตัวกัน ภายใต้พันธกิจ "Innovating a Brighter Life" ที่มุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีซึ่งไม่เพียงมีประสิทธิภาพโดดเด่น แต่ยังช่วยเติมเต็มช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของผู้คนอีกด้วย
เกี่ยวกับ Hisense
Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 และเป็นผู้นำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยดำเนินธุรกิจในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก และเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะคุณภาพสูง ตามข้อมูลของ Omdia ระบุว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในตลาดโทรทัศน์ขนาด 100 นิ้วขึ้นไปในช่วงปี 2566–ไตรมาส 1 ปี 2569 ในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยี RGB MiniLED Hisense ยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม RGB MiniLED รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง และในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026™ บริษัทมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาระดับโลกเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ชมทั่วโลก
SOURCE Hisense
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