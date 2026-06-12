Hisense Sambut FIFA World Cup 2026™ Lewat Inovasi RGB MiniLED

Sebagai pelopor teknologi RGB MiniLED, Hisense terus mendorong inovasi di sektor layar TV melalui teknologi RGB MiniLED terbaru yang didukung Chromagic. Teknologi ini menghasilkan tampilan warna yang lebih alami dan realistis sehingga menghadirkan pengalaman menonton pertandingan yang semakin menarik bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Selama FIFA World Cup 2026™ berlangsung, Hisense menampilkan pesan "The Origin of RGB MiniLED TV" dan "Innovating a Brighter Life" pada berbagai media promosi di sisi lapangan. Melalui kampanye tersebut, Hisense menegaskan posisinya sebagai pelopor teknologi RGB MiniLED dan menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi yang membuat pengalaman sehari-hari menjadi lebih baik.

Untuk menyambut pembukaan turnamen, Hisense menggelar rangkaian aktivitas khusus bagi penggemar selama sepekan di Hudson Yards, New York. Program ini menghadirkan instalasi sepak bola interaktif hasil kolaborasi dengan Adidas, area pameran bernuansa stadion, aktivitas grafiti digital, hingga pembagian merchandise resmi FIFA World Cup 2026™. Para pengunjung juga dapat merasakan langsung kualitas visual RGB MiniLED, melihat berbagai inovasi layar berukuran besar terbaru dari Hisense, serta menikmati beragam hiburan interaktif yang menghadirkan atmosfer pertandingan layaknya berada di stadion.

Ketika sepak bola kembali menyatukan masyarakat dari berbagai penjuru dunia, Hisense menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi menghadirkan performa terbaik, namun juga mempererat hubungan antarmanusia. Mulai dari menampilkan inovasi RGB MiniLED di panggung sepak bola terbesar dunia hingga menghadirkan pengalaman yang mendekatkan para penggemar dengan pertandingan, Hisense terus menjalankan misinya, "Innovating a Brighter Life", lewat teknologi yang mampu memperkaya momen-momen penting dalam kehidupan sehari-hari.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-Triwulan I-2026). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

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