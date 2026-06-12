Hisense oslavuje začiatok Majstrovstiev sveta vo futbale 2026™ s inováciou RGB MiniLED
News provided byHisense
Jun 12, 2026, 12:48 ET
ČCHING-TAO, Čína, 12. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná svetová značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, oslavuje začiatok Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ ako oficiálny sponzor turnaja a prináša fanúšikom vzrušenie z futbalu prostredníctvom technológií a pohlcujúcich zážitkov.
Spoločnosť Hisense, ako tvorca RGB MiniLED, pokračuje v inováciách v oblasti displejov prostredníctvom svojej najnovšej technológie RGB MiniLED, ktorá využíva inováciu Chromagic a poskytuje športovým fanúšikom na celom svete prirodzenejšie a realistickejšie farebné zážitky. Počas celých Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ spoločnosť Hisense prenáša toto vedúce postavenie na najväčšiu futbalovú scénu prostredníctvom svojej reklamy pri ihrisku s posolstvami „Zrod RGB MiniLED" a „Inovácie pre jasnejší život" – prezentujúc tak svoju priekopnícku technológiu displejov, ako aj svoju víziu vytvárať technológie, ktoré obohacujú každodenný život.
Pri príležitosti otvorenia turnaja spoločnosť Hisense spúšťa týždňový zážitok pre fanúšikov na štadióne Hudson Yards v New Yorku. Dočasná zážitková zóna je kombináciou interaktívnych futbalových inštalácií v spolupráci so spoločnosťou Adidas, výstavných zón inšpirovaných štadiónmi, aktivít s tvorbou digitálnych graffiti a súťaží o oficiálny reklamný tovar Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™. Návštevníci si môžu vychutnať živé vizuálne interakcie s technológiou RGB MiniLED, preskúmať najnovšie inovácie Hisense v oblasti veľkoplošných obrazoviek a zapojiť sa do pohlcujúcich zábavných zážitkov navrhnutých tak, aby v domácom prostredí znovu vytvorili atmosféru zápasového dňa.
Zatiaľ čo futbal opäť spája divákov na celom svete, spoločnosť Hisense naďalej potvrdzuje, ako môžu ísť ruka v ruke špičkové inovácie a ľudské prepojenie. Spoločnosť Hisense zostáva oddaná svojmu poslaniu „Inovácie pre jasnejší život" – vytvárať technológiu, ktorá nielenže podáva skvelý výkon, ale aj obohacuje tie najdôležitejšie chvíle, od prezentovania „zrodu televízora RGB MiniLED" na najväčšom futbalovom pódiu až po spájanie fanúšikov prostredníctvom pohlcujúcich domácich zážitkov.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorá pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na dodávky vysoko kvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 1. štvrťrok 2026). Spoločnosť Hisense je priekopníkom technológie RGB MiniLED a naďalej stojí na čele inovácií v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ sa spoločnosť Hisense zameriava na globálne športové partnerstvá, ktoré jej umožňujú spájať sa divákmi po celom svete.
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