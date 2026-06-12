Hisense świętuje rozpoczęcie Mistrzostw Świata FIFA 2026™, prezentując innowacyjną technologię RGB MiniLED

QINGDAO, Chiny, 12 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka na globalnym rynku elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, świętuje rozpoczęcie Mistrzostw Świata FIFA 2026™ jako Oficjalny Sponsor turnieju, przybliżając kibiców do emocji związanych z piłką nożną za pośrednictwem technologii i immersyjnych doświadczeń.

Jako twórca technologii RGB MiniLED, Hisense nieustannie rozwija innowacje w dziedzinie wyświetlania obrazu za sprawą najnowszej technologii RGB MiniLED wykorzystującej rozwiązanie Chromagic, które zapewnia kibicom sportowym na całym świecie bardziej naturalne i wiernie odwzorowane kolory. Podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™ firma prezentuje swoje osiągnięcia na największej scenie piłkarskiej świata poprzez reklamy wyświetlane na bandach otaczających boisko z hasłami „The Origin of RGB MiniLED TV" („Miejsce narodzin technologii RGB MiniLED TV") oraz „Innovating a Brighter Life" („Innowacje dla lepszego życia"), podkreślając zarówno pionierski charakter swoich technologii wyświetlania obrazu, jak i wizję tworzenia rozwiązań wzbogacających codzienne życie.

Z okazji rozpoczęcia turnieju Hisense organizuje tygodniowe wydarzenie dla kibiców w nowojorskim kompleksie Hudson Yards. Ta tymczasowa strefa doświadczeń łączy interaktywne instalacje piłkarskie przygotowane we współpracy z Adidas, strefy ekspozycyjne inspirowane stadionami, aktywności związane z tworzeniem cyfrowego graffiti i rozdawanie oficjalnych gadżetów Mistrzostw Świata FIFA 2026™. Odwiedzający mogą doświadczyć efektownych interakcji wizualnych wykorzystujących technologię RGB MiniLED, poznać najnowsze wielkoformatowe rozwiązania Hisense i skorzystać z immersyjnych atrakcji rozrywkowych zaprojektowanych tak, aby odtworzyć atmosferę dnia meczowego w warunkach domowych.

W czasie, gdy piłka nożna ponownie jednoczy kibiców na całym świecie, Hisense nadal pokazuje, że przełomowe innowacje i budowanie więzi międzyludzkich mogą iść w parze. Od prezentowania hasła „The Origin of RGB MiniLED TV" na największej scenie piłkarskiej świata po integrowanie kibiców poprzez immersyjne doświadczenia w ich domach - firma Hisense pozostaje wierna swojej misji „Innovating a Brighter Life", tworząc technologie, które nie tylko zapewniają doskonałe parametry działania, ale również wzbogacają najważniejsze chwile w życiu użytkowników.

Hisense

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - I kw. 2026 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako pierwszy oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.