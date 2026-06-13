تحتفل شركة Hisense بانطلاق بطولة كأس العالم FIFA 26™ من خلال استعراض ابتكاراتها في تقنية RGB MiniLED

تشينغداو، الصين، 13 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تحتفل شركة Hisense، إحدى العلامات التجارية الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، بانطلاق بطولة كأس العالم FIFA 26™ بصفتها راعيًا رسميًا للبطولة، حيث تعمل على تقريب الجماهير من أجواء كرة القدم الحماسية عبر التكنولوجيا والتجارب التفاعلية الغامرة.

باعتبارها الجهة الرائدة في ابتكار تقنية RGB MiniLED، تواصل شركة Hisense دفع حدود الابتكار في تقنيات العرض من خلال أحدث تقنيات RGB MiniLED المدعومة بتقنية Chromagic، والتي توفر تجارب ألوان أكثر طبيعية وواقعية لعشاق الرياضة حول العالم. طوال بطولة كأس العالم FIFA 26™، تستعرض Hisense هذه الريادة على أكبر مسرح كروي عالمي عبر إعلاناتها المحيطة بالملاعب، التي تحمل رسائل: "The Origin of RGB MiniLED TV" وInnovating a Brighter Life"" — لإبراز تقنياتها الرائدة في مجال الشاشات، إلى جانب رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تُثري الحياة اليومية.

احتفالًا بافتتاح البطولة، تطلق Hisense فعالية جماهيرية تمتد لأسبوع كامل في منطقة Hudson Yards بمدينة نيويورك. تجمع هذه الفعالية المؤقتة بين منشآت تفاعلية خاصة بكرة القدم بالتعاون مع Adidas، ومناطق عرض مستوحاة من أجواء الملاعب، وأنشطة للرسم الرقمي على الجدران، إلى جانب توزيع هدايا من المنتجات الرسمية الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA 26™. سيتمكن الزوار من الاستمتاع بتجارب بصرية نابضة بالحياة مدعومة بتقنية RGB MiniLED، واستكشاف أحدث ابتكارات Hisense في الشاشات كبيرة الحجم، إضافة إلى خوض تجارب ترفيهية غامرة صُممت لمحاكاة أجواء يوم المباراة إلى داخل المنزل.

مع توحيد كرة القدم للجماهير حول العالم مرة أخرى، تواصل Hisense إبراز كيف يمكن للابتكار المتطور والتواصل الإنساني أن يسيرا جنبًا إلى جنب. من خلال استعراض شعار "The Origin of RGB MiniLED TV" على أكبر ساحة كروية في العالم، وجمع المشجعين عبر تجارب منزلية غامرة، تؤكد Hisense التزامها برسالتها "Innovating a Brighter Life" — عبر تطوير تقنيات لا تقتصر على الأداء المتميز فحسب، بل تثري أيضًا اللحظات الأكثر أهمية في حياة الناس.

نبذة عن Hisense

تأسست Hisense في عام 1969، وهي شركة رائدة تحظى باعتراف عالمي في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتزاول أعمالها في أكثر من 160 دولة، ومتخصصة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقًا لـ Omdia، تحتل Hisense المرتبة الأولى عالميًا في فئة أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة فما فوق (2023 حتى الربع الأول من 2026). باعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense قيادة ابتكارات الجيل التالي من أجهزة RGB MiniLED. وبصفتها الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 26™، تلتزم Hisense بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.