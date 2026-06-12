Hisense、RGB MiniLEDの革新技術でFIFA World Cup 2026™の開幕を祝福

青島（中国）、2026年6月12日 /PRNewswire/ -- 世界の消費者・家電製品大手のHisenseは、2026 FIFAワールドカップ™の公式スポンサーとして大会の開幕を祝し、テクノロジーと没入型体験を通じて、ファンにサッカーの興奮をより身近に届けます。

同社はRGB MiniLEDの先駆者として、Chromagicを搭載した最新のRGB MiniLED技術を通じてディスプレイの革新を引き続き推進し、全世界のスポーツファンによって自然かつリアルな色彩体験を提供しています。FIFA World Cup 2026™の期間中、Hisenseはピッチサイドの看板広告によって、サッカー界最高峰の舞台でそのリーダーシップを発揮します。ピッチサイドでは、「RGB MiniLEDテレビの起源（The Origin of RGB MiniLED TV）」および「Innovating a Brighter Life（より輝かしい生活を創る）」というメッセージを掲げ、先駆的なディスプレイ技術と、日常生活を豊かにする技術を生み出すというビジョンをアピールします。

また、大会の開幕を記念してニューヨークのハドソン・ヤーズにて、1週間にわたるファン向けイベントを開催します。このポップアップイベントでは、Adidasとのコラボレーションによるインタラクティブなサッカー関連の没入型アート、スタジアムをイメージした展示エリア、デジタル落書き制作体験に加え、FIFA World Cup 2026™の公式グッズのプレゼント企画も実施されます。来場者は、RGB MiniLEDによる鮮やかなビジュアルを楽しみ、Hisenseの最新大型スクリーン技術を体感できるほか、お茶の間にいながらにして試合当日の熱狂を再現するように設計された没入型のエンターテインメントを体験できます。

サッカーが再び世界中の人々を一つに結ぶ中、Hisenseは、最先端のイノベーションと人とのつながりがいかに両立し得るかを、引き続き示し続けています。サッカー最高峰の舞台で「RGB MiniLEDテレビの起源」をアピールできることから、没入感のあるホームエンターテインメント体験を通じてファンを結びつけることまで、Hisenseは「Innovating a Brighter Life（より輝かしい生活を創る）」という使命を貫き続けています。それは、卓越した性能を発揮するだけでなく、人生で最も大切な瞬間をより豊かに彩る技術を生み出すことなのです。

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、世界160カ国以上で事業を展開する家電・コンシューマーエレクトロニクスの世界的リーダーであり、高品質のマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントITソリューションを専門に提供しています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において世界第1位にランクされています（2023年〜2026年第1四半期）。RGB MiniLEDの原点として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDのイノベーションを引き続き牽引しています。FIFA World Cup 2026™の公式スポンサーとして、Hisenseは世界中の視聴者とつながる手段として、グローバルなスポーツパートナーシップを大切にしています。

SOURCE Hisense