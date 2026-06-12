Společnost Hisense oslavuje zahájení Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ inovací v oblasti RGB MiniLED
News provided byHisense
Jun 12, 2026, 13:32 ET
ČCHING-TAO, Čína, 12. června 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, oslavuje zahájení Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ jako oficiální sponzor turnaje a přibližuje fanouškům vzrušení z fotbalu prostřednictvím technologie a pohlcujících zážitků.
Jako „The Origin of RGB MiniLED" (původce technologie RGB MiniLED) pokračuje Hisense v inovacích v oblasti displejů prostřednictvím své nejnovější technologie RGB MiniLED, poháněné technologií Chromagic, která přináší přirozenější a realističtější barevné zážitky sportovním fanouškům na celém světě. Během celého mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ přináší Hisense toto vedení na největší fotbalovou scénu prostřednictvím reklamy u hřiště s nápisy „The Origin of RGB MiniLED TV" a „Innovating a Brighter Life" (inovovat pro lepší život). Představuje tak jak svou průkopnickou technologii displejů, tak svou vizi vytváření technologií, které obohacují každodenní život.
Na oslavu zahájení turnaje pořádá společnost Hisense v newyorském komplexu Hudson Yards týdenní akci pro fanoušky. Tato dočasná akce kombinuje interaktivní fotbalové instalace vytvořené ve spolupráci se společností Adidas, prezentační zóny inspirované stadionem, workshopy zaměřené na tvorbu digitálního graffiti a rozdávání oficiálních suvenýrů k Mistrovství světa ve fotbale 2026™. Návštěvníci si mohou vyzkoušet živé vizuální interakce založené na technologii RGB MiniLED, prozkoumat nejnovější inovace společnosti Hisense v oblasti velkoplošných obrazovek a zapojit se do pohlcujících zábavních zážitků, které jsou navrženy tak, aby doma navodily atmosféru zápasového dne.
V době, kdy fotbal opět spojuje diváky na celém světě, společnost Hisense nadále dokazuje, jak mohou špičkové inovace a lidské vztahy jít ruku v ruce. Od představení „původce technologie RGB MiniLED" na největší fotbalové scéně až po sbližování fanoušků prostřednictvím pohlcujících zážitků v domácím prostředí zůstává Hisense oddaná své misi „inovovat pro lepší život" – vytváření technologií, které nejen skvěle fungují, ale také obohacují okamžiky, na kterých záleží nejvíce.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako tvůrce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky na celém světě.
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