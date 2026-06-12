Hisense chào mừng lễ khai mạc FIFA World Cup 2026™ bằng đột phá công nghệ RGB MiniLED

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 12 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, chào mừng sự kiện khởi tranh FIFA World Cup 2026™ với vai trò Nhà tài trợ chính thức của giải đấu, mang người hâm mộ đến gần hơn với sự sôi động của bóng đá thông qua công nghệ và những trải nghiệm đắm chìm.

Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ hiển thị thông qua công nghệ RGB MiniLED mới nhất, được hỗ trợ bởi Chromagic, mang đến trải nghiệm màu sắc tự nhiên và chân thực hơn cho người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới. Trong suốt FIFA World Cup 2026™, Hisense đưa vị thế dẫn đầu này đến sân khấu lớn nhất của thế giới bóng đá thông qua các hoạt động quảng cáo bên đường biên sân đấu mang thông điệp "Khai sinh TV RGB MiniLED" và "Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn" — giới thiệu cả công nghệ hiển thị tiên phong lẫn tầm nhìn tạo ra công nghệ làm phong phú thêm cuộc sống hằng ngày.

Để chào mừng ngày khai mạc giải đấu, Hisense đang triển khai chuỗi sự kiện trải nghiệm dành cho người hâm mộ kéo dài một tuần tại khu Hudson Yards ở New York. Không gian trải nghiệm pop-up này kết hợp các khu tương tác bóng đá được thực hiện cùng Adidas, các khu trưng bày lấy cảm hứng từ sân vận động, hoạt động sáng tạo graffiti kỹ thuật số và chương trình tặng quà lưu niệm chính thức của FIFA World Cup 2026™. Khách tham quan có thể trải nghiệm những tương tác hình ảnh sống động được hỗ trợ bởi công nghệ RGB MiniLED, khám phá các đổi mới mới nhất của Hisense trong lĩnh vực màn hình kích thước lớn, đồng thời tham gia các trải nghiệm giải trí đắm chìm được thiết kế nhằm tái hiện bầu không khí ngày thi đấu ngay tại nhà.

Khi bóng đá một lần nữa kết nối người hâm mộ trên khắp thế giới, Hisense tiếp tục cho thấy cách đổi mới công nghệ tiên tiến và sự kết nối giữa con người có thể song hành cùng nhau. Từ việc quảng bá thông điệp "Khai sinh TV RGB MiniLED" trên sân khấu lớn nhất của thế giới bóng đá đến việc gắn kết người hâm mộ thông qua những trải nghiệm đắm chìm tại gia, Hisense tiếp tục cam kết với sứ mệnh "Đổi mới vì cuộc sống tốt đẹp hơn" — tạo ra công nghệ không chỉ vận hành xuất sắc mà còn làm phong phú thêm những khoảnh khắc ý nghĩa nhất.

Giới thiệu về Hisense

Hisense được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - quý 1 năm 2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026™, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

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