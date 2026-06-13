Hisense отмечает старт чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™ инновациями в области технологий RGB MiniLED

ЦИНДАО, Китай, 13 июня 2026 г. / PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов потребительской электроники и бытовой техники, отмечает старт Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™ в качестве официального спонсора турнира, помогая болельщикам еще ближе ощутить атмосферу футбольного праздника благодаря передовым технологиям, создающим эффект максимального присутствия.

Являясь создателем технологии RGB MiniLED, Hisense продолжает инновации в области дисплеев MiniLED с подсветкой RGB на базе платформы Chromagic, которая обеспечивает более естественную и реалистичную цветопередачу для любителей спорта во всем мире. На протяжении Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™ компания Hisense будет демонстрировать свое технологическое лидерство на главной футбольной арене мира посредством рекламы по периметру поля с надписями «Родоначальник RGB MiniLED TV» (The Origin of RGB MiniLED TV) и «Инновации расцвечивают жизнь» (Innovating a Brighter Life), подчеркивающими как свои новаторские разработки в области дисплейных технологий, так и стремление создавать решения, улучшающие повседневную жизнь людей.

В честь открытия турнира Hisense запускает в нью-йоркском комплексе Hudson Yards недельную программу для болельщиков. Эта временная площадка сочетает интерактивные футбольные инсталляции, созданные совместно с Adidas, тематические зоны, оформленные в стиле стадиона, мастер-классы по созданию цифровых граффити, а также розыгрыш официальной атрибутики FIFA World Cup 2026™. Посетители могут насладиться яркими визуальными эффектами, реализованными благодаря технологии RGB MiniLED, ознакомиться с новейшими крупноформатными решениями Hisense и окунуться в захватывающий мир развлечений, призванный воссоздать атмосферу футбольного праздника в домашних условиях.

Пока футбол вновь объединяет миллионы людей во всем мире, Hisense продолжает демонстрировать, что передовые инновации и человеческое взаимодействие способны гармонично дополнять друг друга. От демонстрации надписи «Родоначальник RGB MiniLED TV» (The Origin of RGB MiniLED TV) на главной футбольной арене мира до создания захватывающих домашних развлечений, объединяющих болельщиков, Hisense остается верна своей миссии «Инновации расцвечивают жизнь» (Innovating a Brighter Life) — предлагать технологии, которые не только обеспечивают выдающиеся характеристики, но и делают самые важные моменты жизни еще более яркими и запоминающимися.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™, Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.