Hisense celebra el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con su innovación RGB MiniLED

QINGDAO, China, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una de las principales marcas de electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, celebra el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como patrocinadora oficial del campeonato y acerca más a los fanáticos a la emoción del fútbol a través de la tecnología y experiencias inmersivas.

Como creadora de la RGB MiniLED, Hisense sigue fomentando la innovación en pantallas a través de su última tecnología RGB MiniLED, potenciada por Chromagic, para ofrecer a los fanáticos de todo el mundo experiencias mucho más naturales y en colores reales. A través de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense lleva su liderazgo al escenario más importante del fútbol mediante su publicidad en la cancha con los mensajes "The Origin of RGB MiniLED TV" e "Innovating a Brighter Life" para mostrar tanto su tecnología pionera de pantallas como su visión de crear tecnologías que enriquezcan la vida cotidiana.

Con motivo de la celebración del inicio del campeonato, Hisense presentó en el Hudson Yards de Nueva York una experiencia de una semana de duración para los fanáticos. La experiencia emergente o efímera combina instalaciones interactivas de fútbol en colaboración con Adidas, zonas de exhibición inspiradas en los estadios, actividades de creación de grafiti digital y sorteos de productos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los visitantes pueden experimentar interacciones visuales impactantes con tecnología RGB MiniLED, explorar las últimas innovaciones de Hisense en pantallas grandes y participar en experiencias inmersivas de entretenimiento diseñadas para recrear el ambiente de la jornada del partido en casa.

Cuando el fútbol vuelve a unir al público de todo el mundo, Hisense continúa demostrando cómo la innovación de última generación y las conexiones humanas pueden ir de la mano. Desde la exhibición del mensaje "The Origin of RGB MiniLED TV" en el estadio más grande de fútbol hasta la convocatoria de fanáticos a través de experiencias inmersivas en casa, Hisense mantiene su compromiso de "Innovating a Brighter Life" y desarrolla una tecnología que no solo funciona increíblemente, sino que también enriquece los momentos más importantes.

Acerca de Hisense

Hisense fue fundada en 1969 y es una empresa líder de prestigio mundial en el sector de electrodomésticos y electrónica de consumo que opera en más de 160 países y se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ostenta el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 al primer trimestre de 2026). Como creadora de la RGB MiniLED, Hisense se mantiene a la vanguardia de la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

FUENTE Hisense