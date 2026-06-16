Hisense RGB MiniLED dá suporte às operações do VAR da FIFA World Cup 2026™ no Centro Internacional de Transmissão

QINGDAO, China, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma das principais marcas globais de eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, amplia sua participação na FIFA World Cup 2026TM ao fornecer as TVs utilizadas nas operações do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) da competição. Com a estrutura do VAR da FIFA já em operação no Centro Internacional de Transmissão (IBC), em Dallas, as TVs Hisense RGB MiniLED integram o ambiente de revisão dos árbitros, oferecendo recursos de imagem desenvolvidos para contribuir com análises mais precisas e confiáveis dos lances.

A presença da tecnologia da Hisense nessa operação reforça a confiança da FIFA nas soluções de exibição da marca. Instaladas no centro de operações do VAR, as TVs Hisense RGB MiniLED proporcionam elevado nível de fidelidade de cores e precisão de imagem, permitindo que os árbitros avaliem lances decisivos com maior clareza ao longo de todo o torneio.

A relevância da tecnologia de imagem para a arbitragem do futebol moderno ficou evidente recentemente durante uma visita do presidente da FIFA, Gianni Infantino, ao centro de operações do VAR no IBC. Na ocasião, ele acompanhou o processo de revisão utilizando uma TV Hisense RGB MiniLED.

Baseada em fontes de luz vermelha, verde e azul controladas de forma independente, a tecnologia RGB MiniLED da Hisense oferece reprodução de cores altamente precisa, contraste aprimorado e excelente qualidade de imagem. Essas características tornam a solução especialmente adequada para ambientes de arbitragem, nos quais a precisão visual pode ser determinante na análise de lances que influenciam diretamente o resultado das partidas.

Ao comentar a parceria, Nick Brown, Diretor de Parcerias Comerciais da FIFA, afirmou: "Este é um avanço importante para a entrega de qualidade de imagem e precisão excepcionais. É também uma demonstração de como a tecnologia pode apoiar e aprimorar ativamente diferentes aspectos do jogo durante o torneio."

Além de sua aplicação no centro de operações do VAR, a tecnologia Hisense RGB MiniLED também reflete a evolução da forma como o futebol é produzido, transmitido e acompanhado em todo o mundo. Da arbitragem à produção internacional das transmissões, passando pela experiência dos torcedores em casa, os avanços em tecnologia de imagem contribuem para que cada momento da FIFA World Cup 2026TM seja visto com mais nitidez, precisão e envolvimento.

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é uma empresa globalmente reconhecida nos setores de eletrônicos de consumo e eletrodomésticos. Presente em mais de 160 países, a companhia atua no desenvolvimento e fornecimento de produtos multimídia, eletrodomésticos e soluções inteligentes de tecnologia da informação. De acordo com a Omdia, a Hisense ocupa a liderança mundial no segmento de TVs com 100 polegadas ou mais, considerando o período entre 2023 e o primeiro trimestre de 2026. Criadora da tecnologia RGB MiniLED, a empresa segue investindo no desenvolvimento da próxima geração dessa plataforma. Como patrocinadora oficial da FIFA World Cup 2026TM, a Hisense mantém sua estratégia de investir em parcerias esportivas globais para fortalecer sua conexão com consumidores e públicos ao redor do mundo.

FONTE Hisense