Hisense RGB MiniLED podporuje operácie videoasistenta rozhodcov počas Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026™ v Medzinárodnom vysielacom centre
News provided byHisense
Jun 15, 2026, 20:32 ET
ČCHING-TAO, Čína, 16. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na celom svete, posilňuje svoju úlohu na Majstrovstvách sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM ako oficiálny poskytovateľ televíznych prenosov pre videoasistenta rozhodcov (VAR) na turnaji. Keďže sú operácie VAR organizácie FIFA v medzinárodnom vysielacom stredisku (IBC) v Dallase plne funkčné, televízory Hisense RGB MiniLED podporujú rozhodcov zápasov pomocou vysokovýkonnej zobrazovacej technológie navrhnutej pre presné a spoľahlivé rozhodovanie.
Tento míľnik zdôrazňuje dôveru FIFA v inovácie Hisense v oblasti displejov. Televízory Hisense RGB MiniLED, umiestnené v operačnom stredisku VAR, poskytujú výnimočný natívny farebný výkon a presnosť obrazu, čo pomáha rozhodcom sledovať kľúčové incidenty zo zápasov s väčšou jasnosťou a istotou počas celého turnaja.
Dôležitosť zobrazovacej technológie v modernom futbalovom rozhodovaní bola zdôraznená nedávno, keď prezident FIFA Gianni Infantino navštívil stredisko VAR v IBC a vyskúšal si proces hodnotenia pomocou televízora Hisense RGB MiniLED.
Technológia Hisense RGB MiniLED, napájaná nezávisle ovládanými zdrojmi červeného, zeleného a modrého svetla, poskytuje výnimočný natívny farebný výkon, vylepšený kontrast a vynikajúcu presnosť obrazu. Vďaka týmto vlastnostiam je obzvlášť vhodná pre rozhodcovské prostredia, kde vizuálna presnosť môže zohrávať kľúčovú úlohu pri sledovaní rozhodujúcich momentov na ihrisku.
Riaditeľ FIFA pre obchodné partnerstvá Nick Brown sa k tomuto partnerstvu vyjadril slovami: „Toto je krok vpred k poskytovaniu výnimočnej kvality a presnosti obrazu. Je dôkazom toho, ako dokáže technológia aktívne podporovať a vylepšovať aspekty hry počas turnaja."
Okrem operačného strediska VAR odráža technológia Hisense RGB MiniLED aj širší vývoj v spôsobe, akým sa futbal vníma a prezentuje na celom svete. Od rozhodovania až po globálnu produkciu vysielania a sledovanie fanúšikmi doma, pokročilé inovácie v oblasti zobrazovania pomáhajú zabezpečiť, aby bol každý moment Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM videný s väčšou jasnosťou, presnosťou a emocionálnym dopadom.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorá pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na dodávky vysoko kvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 1. štvrťrok 2026). Spoločnosť Hisense je priekopníkom technológie RGB MiniLED a naďalej stojí na čele inovácií v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM sa Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.
Share this article