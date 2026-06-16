Hisense RGB MiniLED Dukung VAR FIFA World Cup 2026™ di International Broadcast Centre

Kepercayaan FIFA pada teknologi displai Hisense tecermin dari penggunaan televisi RGB MiniLED di pusat operasional VAR. Berkat kemampuan menampilkan warna yang akurat dan detail gambar yang sangat presisi, perangkat ini membantu ofisial pertandingan meninjau berbagai insiden penting dengan tingkat kejernihan yang lebih baik sepanjang turnamen berlangsung.

Peran teknologi displai dalam mendukung pengambilan keputusan di lapangan juga mendapat sorotan saat Presiden FIFA, Gianni Infantino, berkunjung ke pusat VAR di IBC dan menyaksikan langsung proses peninjauan pertandingan yang menggunakan TV RGB MiniLED Hisense.

Teknologi RGB MiniLED Hisense mengandalkan sumber cahaya merah, hijau, dan biru yang bekerja secara independen. Pendekatan ini menghasilkan reproduksi warna yang lebih natural, kontras yang lebih kaya, serta akurasi gambar yang lebih tinggi. Kemampuan tersebut sangat penting dalam lingkungan VAR, terutama karena detail visual menentukan keputusan pada momen-momen krusial pertandingan.

Director, Commercial Partnerships, FIFA, Nick Brown, mengatakan, "RGB MiniLED Hisense merupakan sebuah lompatan besar dalam menghadirkan kualitas gambar dan tingkat akurasi yang lebih baik. Teknologi kini berperan aktif mendukung berbagai aspek pertandingan selama turnamen berlangsung."

Tidak hanya mendukung kegiatan operasional VAR, teknologi RGB MiniLED Hisense juga mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam cara sepak bola disiarkan dan dinikmati di seluruh dunia. Mulai dari proses perwasitan, produksi siaran internasional, hingga pengalaman menonton di rumah, inovasi displai terbaru turut menghadirkan setiap momen FIFA World Cup 2026™ dengan gambar yang lebih jernih, akurat, dan imersif.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-Triwulan I-2026). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

SOURCE Hisense