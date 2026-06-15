Televizory Hisense RGB MiniLED podporují systém VAR na Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™
News provided byHisense
Jun 15, 2026, 09:32 ET
ČCHING-TAO, Čína, 15. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, přední značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, posiluje svou roli na Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ jako oficiální dodavatel televizorů pro přezkoumávání situací systémem VAR (video asistenta rozhodčího) na tomto turnaji. Vzhledem k tomu, že systém VAR FIFA je nyní plně funkční v mezinárodním vysílacím centru (IBC) v Dallasu, televizory Hisense RGB MiniLED podporují rozhodčí při zápasech díky vysoce výkonné zobrazovací technologii navržené pro přesné a spolehlivé rozhodování.
Tento milník podtrhuje důvěru organizace FIFA v inovativní zobrazovací technologie od Hisense. Televizory Hisense RGB MiniLED, nasazené v operační místnosti VAR, poskytují výjimečný nativní barevný výkon a přesnost obrazu, což pomáhá rozhodčím po celou dobu turnaje posuzovat klíčové herní situace s větší jasností a jistotou.
Význam zobrazovací technologie v moderním fotbalovém rozhodování byl nedávno zdůrazněn při návštěvě prezidenta FIFA Gianniho Infantina v místnosti VAR v IBC, kde si na vlastní kůži vyzkoušel proces posuzování pomocí televizoru Hisense RGB MiniLED.
Technologie Hisense RGB MiniLED, poháněná nezávisle řízenými zdroji červeného, zeleného a modrého světla, nabízí výjimečný nativní barevný výkon, vylepšený kontrast a vynikající přesnost obrazu. Díky těmto schopnostem je obzvláště vhodná pro prostředí rozhodčích, kde může vizuální přesnost hrát klíčovou roli při přezkoumávání rozhodujících momentů na hřišti.
Nick Brown, ředitel pro komerční partnerství FIFA, k partnerství uvedl: „Jedná se o krok vpřed směrem k zajištění výjimečné kvality a přesnosti obrazu. Je to důkazem toho, jak může technologie aktivně podporovat a vylepšovat různé aspekty hry během turnaje."
Kromě operační místnosti VAR odráží technologie Hisense RGB MiniLED také širší vývoj v tom, jak je fotbal na celém světě vnímán a přenášen. Od rozhodování rozhodčích přes globální televizní produkci až po sledování zápasů fanoušky doma – pokročilé inovace v oblasti displejů pomáhají zajistit, aby byl každý okamžik mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ sledován s větší jasností, přesností a emocionálním nábojem.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů o úhlopříčce 100 palců a více (2023–1. čtvrtletí 2026). Jako tvůrce technologie RGB MiniLED Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026TM se společnost Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky na celém světě.
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