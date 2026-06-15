Hisense RGB MiniLED wspiera działanie systemu VAR podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™ w Międzynarodowym Centrum Nadawczym

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Hisense

Jun 15, 2026, 09:22 ET

QINGDAO, Chiny, 15 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka na globalnym rynku elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, umacnia swoją rolę podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™ jako oficjalny dostawca telewizorów do weryfikacji VAR. W związku z pełnym uruchomieniem VAR Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) w Międzynarodowym Centrum Nadawczym (IBC) w Dallas telewizory Hisense RGB MiniLED wspierają pracę sędziów dzięki zaawansowanej technologii wyświetlania, zaprojektowanej z myślą o precyzyjnym i niezawodnym podejmowaniu decyzji.

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To ważne osiągnięcie podkreśla zaufanie FIFA do innowacyjnych rozwiązań wyświetlania opracowanych przez Hisense. Telewizory Hisense RGB MiniLED wykorzystywane w centrum operacyjnym VAR zapewniają wyjątkową jakość odwzorowania barw i wysoką precyzję obrazu, pomagając sędziom analizować kluczowe sytuacje na boisku z większą wyrazistością i pewnością przez cały czas trwania turnieju.

Znaczenie technologii wyświetlania we współczesnym sędziowaniu piłkarskim zostało niedawno podkreślone podczas wizyty prezesa FIFA Gianniego Infantino w centrum VAR w IBC. Podczas wizyty zapoznał się on z procesem wideoweryfikacji, korzystając z telewizora Hisense RGB MiniLED.

Technologia Hisense RGB MiniLED, oparta na niezależnie sterowanych źródłach światła czerwonego, zielonego i niebieskiego, zapewnia wyjątkową jakość natywnego odwzorowania kolorów, zwiększony kontrast i znakomitą dokładność obrazu. Cechy te sprawiają, że rozwiązanie doskonale sprawdza się w środowisku pracy sędziów, gdzie precyzja wizualna może odgrywać kluczową rolę podczas oceny decydujących momentów meczu.

Komentując partnerstwo, Nick Brown, dyrektor ds. partnerstw komercyjnych FIFA, powiedział: „To kolejny krok naprzód w dostarczaniu wyjątkowej jakości i dokładności obrazu. Stanowi dowód na to, jak technologia może aktywnie wspierać i udoskonalać różne aspekty gry podczas turnieju".

Technologia Hisense RGB MiniLED znajduje zastosowanie nie tylko w centrum operacyjnym VAR, ale również odzwierciedla szerszą ewolucję prezentowania i odbierania piłki nożnej na całym świecie. Od pracy sędziów, poprzez globalną produkcję transmisji telewizyjnych aż po oglądanie meczów przez kibiców w domach - zaawansowane innowacje w dziedzinie wyświetlania obrazu pomagają zapewnić, aby każdy moment Mistrzostw Świata FIFA 2026™ charakteryzował się większą wyrazistością, dokładnością i siłą oddziaływania emocjonalnego.

Hisense
Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - I kw. 2026 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako pierwszy oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

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