하이센스 RGB MiniLED, FIFA 월드컵 2026™ 국제방송센터 VAR 운영 지원

칭다오, 중국 2026년 6월 16일 /PRNewswire/ -- 글로벌 가전 및 소비자 전자제품 선도 기업인 하이센스(Hisense)가 FIFA 월드컵 2026™ 공식 비디오판독(VAR) 리뷰 TV 공급업체(Official Video Assistant Referee Review TV Provider)로서 역할을 강화하고 있다. 현재 미국 댈러스 국제방송센터(IBC, International Broadcast Centre)에서 FIFA의 VAR 운영이 본격 가동됨에 따라 하이센스의 RGB MiniLED TV가 정확하고 신뢰할 수 있는 판정을 지원하는 고성능 디스플레이 기술을 제공하고 있다.

이번 성과는 하이센스 디스플레이 혁신 기술에 대한 FIFA의 신뢰를 보여주는 것이다. VAR 운영센터에 설치된 하이센스 RGB MiniLED TV는 뛰어난 원색 표현력과 정밀한 화질을 제공해 심판진이 경기 중 주요 장면을 더 선명하고 정확하게 검토하도록 지원하고 있다.

최근 잔니 인판티노(Gianni Infantino) FIFA 회장이 IBC 내 VAR 센터를 방문해 하이센스 RGB MiniLED TV를 활용한 판독 과정을 직접 체험하면서 현대 축구 심판 판정에서 디스플레이 기술이 갖는 중요성이 다시 한번 주목받았다.

하이센스 RGB MiniLED 기술은 독립적으로 제어되는 적색•녹색•청색(RGB) 광원을 기반으로 구동된다. 이를 통해 탁월한 원색 재현력, 향상된 명암비, 뛰어난 영상 정확도를 구현한다. 이 같은 성능은 경기의 결정적 장면을 검토하는 과정에서 시각적 정밀성이 중요한 심판 판정 환경에 특히 적합하다.

이번 협력과 관련해 닉 브라운(Nick Brown) FIFA 상업 파트너십 디렉터는 "이번 협력은 화질과 정확성을 한 단계 더 높아지는 계기다. 기술이 대회 기간에 경기 운영의 여러 측면을 적극적으로 지원하고 향상시킬 수 있음을 보여주는 사례"라고 말했다.

하이센스 RGB MiniLED 기술은 VAR 운영센터를 넘어 전 세계 축구 시청 경험과 콘텐츠 제작 방식의 발전도 이끌고 있다. 심판 판정부터 글로벌 방송 제작, 그리고 가정 내 시청 경험에 이르기까지 첨단 디스플레이 혁신은 FIFA 월드컵 2026™의 모든 순간을 더욱 선명하고 정확하며 생동감 있게 전달하는 데 기여하고 있다.

하이센스 소개

하이센스는 1969년 설립돼 160여 국가에서 사업을 전개하는 글로벌 가전 및 소비자 전자제품 기업이다. 고품질 멀티미디어 제품, 가전제품, 지능형 IT 솔루션을 전문적으로 제공하고 있다. 시장조사업체 옴디아(Omdia)에 따르면 하이센스는 100인치 이상 TV 부문에서 2023년부터 2026년 1분기까지 글로벌 1위를 기록했다. 또한 RGB MiniLED의 선도 기업(The Origin of RGB MiniLED)으로서 차세대 RGB MiniLED 기술 혁신을 지속적으로 주도하고 있다. FIFA 월드컵 2026™ 공식 후원사인 하이센스는 글로벌 스포츠 파트너십을 통해 전 세계 소비자와의 접점을 확대해 나가고 있다.

SOURCE Hisense