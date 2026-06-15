Hisense RGB MiniLED Menyokong Operasi VAR FIFA World Cup 2026™ di International Broadcast Centre

QINGDAO, China, 16 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka global dalam elektronik pengguna dan peralatan rumah, terus mengukuhkan peranannya dalam FIFA World Cup 2026™ sebagai Penyedia Rasmi Televisyen Semakan Video Assistant Referee (VAR) bagi kejohanan tersebut. Dengan operasi VAR FIFA kini berfungsi sepenuhnya di International Broadcast Centre (IBC) di Dallas, televisyen Hisense RGB MiniLED digunakan bagi membantu pegawai perlawanan melalui teknologi paparan berprestasi tinggi yang direka untuk menyokong proses membuat keputusan yang tepat dan boleh dipercayai.

Pencapaian ini mencerminkan keyakinan FIFA terhadap inovasi paparan yang dibangunkan oleh Hisense. Digunakan di pusat operasi VAR, televisyen Hisense RGB MiniLED menawarkan prestasi warna asli yang luar biasa dan imej yang jitu, membolehkan pegawai perlawanan menyemak insiden penting dengan lebih jelas dan yakin sepanjang kejohanan berlangsung.

Kepentingan teknologi paparan dalam pengadilan bola sepak moden turut terserlah apabila Presiden FIFA, Gianni Infantino, melawat pusat VAR di IBC dan menyaksikan sendiri proses semakan menggunakan televisyen Hisense RGB MiniLED.

Dikuasakan oleh sumber cahaya merah, hijau dan biru yang dikawal secara bebas, teknologi Hisense RGB MiniLED menawarkan prestasi warna asli yang unggul, nisbah kontras yang dipertingkat dan ketepatan imej yang tinggi. Keupayaan ini menjadikannya amat sesuai untuk persekitaran pengadilan perlawanan, di mana ketepatan visual memainkan peranan penting dalam menilai detik-detik kritikal di atas padang.

Mengulas mengenai kerjasama tersebut, Nick Brown, Pengarah Perkongsian Komersial FIFA, berkata: "Ini merupakan satu langkah ke hadapan dalam usaha menyediakan kualiti dan ketepatan imej yang luar biasa. Ia membuktikan bagaimana teknologi boleh menyokong dan mempertingkat pelbagai aspek permainan sepanjang kejohanan berlangsung."

Di luar pusat operasi VAR, teknologi RGB MiniLED Hisense turut mencerminkan evolusi yang lebih luas dalam cara bola sepak disampaikan dan dinikmati di seluruh dunia. Daripada proses pengadilan dan produksi siaran global hinggalah kepada pengalaman tontonan peminat di rumah, inovasi paparan generasi baharu membantu memastikan setiap detik FIFA World Cup 2026™ dapat disaksikan dengan lebih jelas, lebih tepat dan memberikan impak emosi yang lebih mendalam.

Latar Belakang Hisense

Ditubuhkan pada tahun 1969, Hisense ialah peneraju global yang diiktiraf dalam bidang peralatan rumah dan elektronik pengguna dengan operasi di lebih daripada 160 negara, mengkhusus dalam penyediaan produk multimedia berkualiti tinggi, peralatan rumah dan penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat pertama dunia dalam segmen televisyen 100 inci dan ke atas bagi tempoh 2023 hingga suku pertama 2026. Sebagai pencetus teknologi RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi baharu. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026™, Hisense kekal komited memanfaatkan kerjasama sukan global untuk berhubung dengan pengguna di seluruh dunia.

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