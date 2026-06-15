โทรทัศน์ RGB MiniLED ของ Hisense ให้การสนับสนุนการทำงานของระบบ VAR ในการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ ที่ศูนย์กระจายสัญญาณนานาชาติ
News provided byHisense
16 Jun, 2026, 00:32 CST
ชิงเต่า, ประเทศจีน, 16 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค กำลังเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บทบาทสำคัญของตนในการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ ในฐานะผู้จัดหาโทรทัศน์สำหรับการตรวจสอบภาพของระบบผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอ (Video Assistant Referee: VAR) อย่างเป็นทางการของการแข่งขัน โดยขณะนี้ระบบปฏิบัติการ VAR ของ FIFA ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบแล้วที่ศูนย์กระจายสัญญาณนานาชาติ (International Broadcast Centre: IBC) ในเมืองดัลลัส และโทรทัศน์ RGB MiniLED ของ Hisense กำลังทำหน้าที่สนับสนุนผู้ตัดสินการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีการแสดงผลประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการตัดสินใจที่แม่นยำและเชื่อถือได้
ความก้าวหน้าครั้งสำคัญนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ FIFA ที่มีต่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการแสดงผลของ Hisense โดยโทรทัศน์ RGB MiniLED ของ Hisense ที่ถูกติดตั้งภายในศูนย์ปฏิบัติการ VAR สามารถมอบความสามารถในการถ่ายทอดสีสันที่เป็นธรรมชาติได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมความเที่ยงตรงของภาพในระดับสูง ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเหตุการณ์สำคัญตลอดการแข่งขันได้อย่างชัดเจนและมั่นใจยิ่งขึ้น
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ความสำคัญของเทคโนโลยีการแสดงผลที่มีต่อการทำหน้าที่ตัดสินในวงการฟุตบอลยุคใหม่ถูกเน้นย้ำอย่างเด่นชัดอีกครั้ง เมื่อ Gianni Infantino ประธาน FIFA ได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์ VAR ภายใน IBC และได้สัมผัสกระบวนการทบทวนตรวจสอบภาพด้วยการใช้โทรทัศน์ RGB MiniLED ของ Hisense ด้วยตนเอง
เทคโนโลยี RGB MiniLED ของ Hisense ขับเคลื่อนด้วยแหล่งกำเนิดแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ที่สามารถควบคุมแยกได้อย่างอิสระ สามารถถ่ายทอดสีสันตามธรรมชาติได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมมอบคอนทราสต์ที่เหนือกว่าและความเที่ยงตรงของภาพได้อย่างโดดเด่น ความสามารถเหล่านี้ทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตัดสิน ซึ่งความแม่นยำของภาพอาจมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาเหตุการณ์ที่ชี้ขาดผลการแข่งที่เกิดขึ้นในสนาม
Nick Brown ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรทางการค้าของ FIFA ให้ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งนี้ว่า "นี่คืออีกก้าวสำคัญในการส่งมอบคุณภาพของภาพและความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีสามารถเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและยกระดับองค์ประกอบต่าง ๆ ของเกมการแข่งขันได้อย่างแท้จริงตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์"
นอกเหนือจากการใช้งานภายในศูนย์ปฏิบัติการ VAR แล้ว เทคโนโลยี RGB MiniLED ของ Hisense ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของรูปแบบการรับชมและถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลสู่ผู้ชมทั่วโลกในระดับกว้าง ตั้งแต่กระบวนการตัดสินในสนาม การผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ตลอดจนประสบการณ์การรับชมการแข่งของแฟนฟุตบอลที่บ้าน นวัตกรรมด้านการแสดงผลที่ล้ำสมัยกำลังช่วยให้ทุกช่วงเวลาของการแข่งขัน FIFA World Cup 2026™ ได้รับการถ่ายทอดด้วยความคมชัดและแม่นยำมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างพลังทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับ Hisense
Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 และเป็นผู้นำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค โดยมีการดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ เชี่ยวชาญด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ ตามข้อมูลของ Omdia Hisense ครองอันดับที่ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (ปี 2566-ไตรมาสที่ 1 ปี 2569) ในฐานะ The Origin of RGB MiniLED Hisense ยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม RGB MiniLED เจเนอเรชันถัดไปอย่างต่อเนื่อง และในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026TM Hisense มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลก
SOURCE Hisense
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