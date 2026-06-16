Hisense RGB MiniLED apoya las operaciones del VAR de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Centro Internacional de Radiodifusión

QINGDAO, China, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, está fortaleciendo su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM como proveedor oficial de televisión para la revisión del árbitro asistente de video (VAR) del torneo. Ahora que las operaciones del VAR de la FIFA están en pleno funcionamiento en el Centro Internacional de Radiodifusión (IBC) en Dallas, los televisores Hisense RGB MiniLED apoyan a los árbitros con tecnología de visualización de alto rendimiento diseñada para una toma de decisiones precisa y confiable.

El hito destaca la confianza de la FIFA en la innovación de las pantallas de Hisense. Los televisores Hisense RGB MiniLED se han implementado en el centro de operaciones del VAR, ya que ofrecen un rendimiento de color nativo y una precisión de imagen excepcional, lo que ayuda a los árbitros a revisar los incidentes clave del partido con mayor claridad y confianza a lo largo del torneo.

La importancia de la tecnología de visualización en el arbitraje del fútbol moderno se puso de relieve recientemente cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el centro de VAR en el IBC y experimentó el proceso de revisión utilizando un televisor Hisense RGB MiniLED.

Alimentada por fuentes de luz roja, verde y azul controladas de forma independiente, la tecnología Hisense RGB MiniLED ofrece un rendimiento de color nativo excepcional, un mejor contraste y una precisión de imagen asombrosa. Estas capacidades lo hacen particularmente adecuado para entornos de arbitraje, donde la precisión visual puede desempeñar un papel fundamental al revisar los momentos decisivos en el campo.

Nick Brown, director de Asociaciones Comerciales de la FIFA, comentó sobre la asociación: "Este es un avance en la oferta de imágenes con una calidad y precisión excepcionales. Es un testimonio de cómo la tecnología puede apoyar y mejorar activamente aspectos del juego durante el torneo".

Más allá del centro de operaciones del VAR, la tecnología Hisense RGB MiniLED también refleja una evolución más amplia en la forma en que se vive y se ofrece el fútbol en todo el mundo. Desde los arbitrajes hasta la producción de las transmisiones globales y cómo los aficionados lo ven en casa, la innovación en pantallas avanzadas ayuda a garantizar que cada momento de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM se vea con mayor claridad, precisión e impacto emocional.

Acerca de Hisense

Hisense fue fundada en 1969 y es líder mundialmente reconocida en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 al primer trimestre de 2026). Como el origen del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con asociaciones deportivas globales como una forma de conectar con audiencias de todo el mundo.

FUENTE Hisense