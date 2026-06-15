Hisense RGB MiniLED поддерживает работу VAR на Чемпионате мира по футболу FIFA World Cup 2026™ в Международном вещательном центре

ЦИНДАО, Китай, 15 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, укрепляет свои позиции на Чемпионате мира по футболу FIFA World Cup 2026TM в качестве официального поставщика телевизоров для просмотров видеопомощников судьи (VAR). Благодаря тому, что в настоящее время в Международном вещательном центре (IBC) в Далласе полностью введена в эксплуатацию система VAR FIFA, телевизоры Hisense RGB MiniLED помогают официальным лицам матчей высокопроизводительными технологиями отображения, предназначенными для точного и надежного принятия решений.

Это достижение подчеркивает уверенность FIFA в инновациях Hisense в области дисплеев. Развернутые в операционном центре VAR телевизоры Hisense RGB MiniLED обеспечивают исключительную цветопередачу и точность изображения, помогая официальным лицам просматривать ключевые события матчей с большей четкостью и уверенностью на протяжении всего турнира.

Важность технологии отображения в современном футболе недавно была подчеркнута, когда президент FIFA Джанни Инфантино (Gianni Infantino) посетил центр VAR в IBC и испытал на себе процедуру просмотра с помощью телевизора Hisense RGB MiniLED.

Технология Hisense RGB MiniLED, основанная на независимо управляемых источниках красного, зеленого и синего света, обеспечивает исключительные характеристики естественного цвета, повышенную контрастность и выдающуюся точность изображения. Эти возможности делают ее особенно подходящей для рабочей среды, где визуальная точность может играть важнейшую роль в рассмотрении решающих моментов на поле.

Комментируя партнерство, Ник Браун (Nick Brown), коммерческий директор FIFA, сказал: «Это шаг вперед к обеспечению исключительного качества и точности изображения. Это свидетельство того, как технологии могут активно поддерживать и улучшать аспекты игры во время турнира».

Помимо операционного центра VAR, технология Hisense RGB MiniLED также отражает более широкую эволюцию того, как футбол воспринимается и распространяется по всему миру. Передовые инновации в области дисплеев помогают гарантировать, что каждый момент Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026TM будет восприниматься с большей ясностью, точностью и эмоциональным воздействием.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.